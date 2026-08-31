برنامه فدراسیون شمشیربازی برای بائو/به ناگویا نیاید، قطع همکاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس توافق حاصل شده میان فدراسیون شمشیربازی و «کریستین بائو»، این مربی فرانسوی از اسفند سال گذشته فصل دوم همکاری با شمشیربازی ایران را آغاز کرد. فصل اول این همکاری مربوط به پیش از المپیک ۲۰۲۴ پاریس می شود که بائو به عنوان مربی کنار تیم ملی ایران قرار گرفت.

همکاری فدراسیون شمشیربازی با بائو در آن مقطع، از بهمن ۱۴۰۲ آغاز شد و تا پایان بازی های المپیک پاریس (مرداد ۱۴۰۳) ادامه داشت. البته این همکاری در پاریس با حواشی همراه شد. با این حال فدراسیون شمشیربازی وارد مرحله جدیدی از همکاری با «کریستین بائو» شد که قرار است تا بازی های آسیایی ناگویا ادامه داشته باشد.

بر این اساس طی ماه های اخیر، ملی پوشان اسلحه سابر ایران دو مرحله کمپ تمرینی در ایتالیا و ترکیه زیر نظر این مربی فرانسوی برگزار کردند اما بر خلاف صحبت ها و توافقات صورت گرفته، بائو در محل مسابقات قهرمانی آسیا (هند) حاضر نشد تا کنار ملی پوشان ایران باشد. در جریان رقابت های قهرمانی جهان او حضور مستقیم کنار پیست به هنگام دیدارهای ملی پوشان ایران نداشت.

این موضوع، این پرسش را مطرح می کند که «آیا کریستین بائو در بازی های آسیایی 2026 شمشیربازان اسلحه سابر ایران را همراهی خواهد کرد؟»

به گفته علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی، بائو همچون مسابقات قهرمانی آسیا و جهان که برای همراهی ملی پوشان ایران اعلام آمادگی کرده بود، برای بازی های آسیایی هم این اعلام آمادگی را داشته است با این تفاوت که فدراسیون قصد دارد اگر اینبار شاهد از بائو خلف وعده ببیند، برخوردی متفاوت از همیشه داشته باشد.

پورسلمان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای شمشیربازی اسلحه سابر به دنبال این بودیم که جایی خارج از ایران ورزشکاران مان بتوانند فرصت تمرین کنار حریفان خوب خارجی داشته باشند، همکاری با کریستین بائو و شرکت در کمپ تمرینی او، این فرصت را در اختیارمان می گذاشت. به همین دلیل فصل جدید همکاری با بائو را آغاز کردیم.

وی ادامه داد: در واقع اساس کار ما بهره بردن از کیفیت فنی یک مربی و تمرین کنار ورزشکاران سطح بالای دیگر کشورها بود. در تهران می توانیم اردو داشته باشیم اما باعث می شود ورزشکاران مان صرفا در یک جمع ثابت و کنار یکدیگر برنامه های اماده سازی را دنبال کنند. حضور در کمپ بین المللی مانند کمپ بائو، کمک کرد هم ورزشکاران مان در شرایط حرفه ای و کنار مربی و ورزشکاران بزرگ تمرین کنند و هم مربیان شرایط جدید را تجربه کنند.

رئیس فدراسیون شمشیربازی خاطرنشان کرد: با حضور در کمپ ایتالیا و ترکیه، بائو شخصا برای ملی پوشان ایران وقت می گذاشت تا شرایط تمرینی و فنی آنها را رصد کند اینگونه شمشیربازان مان از کیفیت کوچ او بهره مند شدند.

پورسلمان در عین حال به یک مسئله اشاره داشت وگفت: بائو مربی اختصاصی شمشیربازی ایران نیست، همزمان با دیگر کشورها هم همکاری دارد. او 30 شاگرد دارد با همه حضور در کمپ تمرینی این مربی، فضایی ایده آل برای شمشیربازی ایران بود.

«با همه اینها مهم است که بائو در جریان مسابقات هم کنار تیم ملی و بازیکنان باشد در حالیکه برای رویدادهای اخیر این اتفاق نیفتاد»، پورسلمان در واکنش به این موضوع گفت: برای مسابقات قهرمانی آسیا بائو به خاطر مسائل شخصی نتوانست در محل برگزاری رقابت ها حاضر شود، برای مسابقات قهرمانی جهان هم او در هنگ کنگ حضور داشت اما چون شاگردان دیگری هم دارد، کنار ورزشکاران دیگر هم قرار می گرفت با این حال در مواقع لازم، نکات فنی لازم را به تیم ایران گوشزد می کرد.

وی در این زمینه به فیلم منتشر شده از مسابقات قهرمانی جهان که حضور بائو کنار دیگر شمشیربازان هنگام رقابت نماینده ایران را نشان می داد، اشاره داشت و ادامه داد: آن فیلم برگرفته یک شیطنت بود. زمانی گرفته شده بود که نماینده ما اصلا بازی نداشت و بائو کنار زمین ترکیه بود اما فیلم به گونه ای گرفته شده بود که گویا شمشیرباز ایران در حال رقابت بود.

«با همه اینها آ کریستین بائو برای بازی های آسیایی در ناگویا و کنار ملی پوشان ایران خواهد بود؟»، رئیس فدراسیون شمشیربازی در پاسخ به این پرسش گفت:بائو اینگونه اعلام کرده که برای این بازی ها به ناگویا می آیم و کنار تیم ایران خواهم بود. قطعا اگر این اتفاق نیفتد واکنش متفاوتی خواهیم داشت و دیگر با او همکاری نخواهیم داشت.

پورسلمان گفت: بر مبنای اینکه بائو هم در ناگویا کنار تیم خواهد بود، برنامه های مان را پیش می بریم اما اگر او به بازی های آسیایی نیاید همکاری را ادامه نمی دهیم.