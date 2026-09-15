شمشیربازی در آزمون بازگشت ناگویا؛ مدالی برای ایران رزرو نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، دو سال پیش، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر مردان ایران یکی از بهترین دوره‌های تاریخ خود را پشت سر گذاشت. تیم ایران در المپیک پاریس در مرحله یک‌چهارم نهایی آمریکا را ۴۵ بر ۴۴ شکست داد، در نیمه‌نهایی تنها با اختلاف دو امتیاز، ۴۵ بر ۴۳، به مجارستان باخت و در دیدار رده‌بندی مقابل فرانسه ۴۵ بر ۲۵ شکست خورد و چهارم شد.

این بهترین نتیجه تاریخ شمشیربازی ایران در ادوار مختلف بازی های المپیک بود اما از آن المپیک تا امروز، شرایط تغییر کرده است.

شمشیربازی ایران در المپیک ۲۰۲۴ تا کسب سکو پیش رفت و در نهایت چهارم شد

از چهارمی تاریخی تا افت محسوس

داستان امروز شمشیربازی اسلحه سابر و مشکلاتش را نمی‌توان با یک نتیجه یا یک مسابقه روایت کرد؛ آنچه در دو سال اخیر دیده شده، بیشتر یک «افت در ثبات و عمق تیمی» است.

در مسابقات ۲۰۲۶ قهرمانی آسیا، ایران در بخش تیمی نهم شد در حالی که کره جنوبی قهرمان شد ضمن اینکه تیم های ژاپن، قزاقستان و چین هم به ترتیب دوم، سوم و چهارم شدند. ایران در نخستین مسابقه جدول اصلی ۴۵ بر ۳۳ به قزاقستان باخت و پس از آن برای تعیین رتبه‌های پایین‌تر، فیلیپین، امارات و هند را شکست داد.

این نتیجه به‌تنهایی به معنای حذف ایران از جمع قدرت‌های آسیا نیست، اما در کنار نتایج جهانی، تصویری روشن‌تر ایجاد می‌کند. در مسابقات ۲۰۲۶ قهرمان جهان، شمشیربازی اسلحه سابر ایران در جدول تیمی در مرحله یک‌ سی‌ و دوم نهایی مقابل ژاپن ۴۵ بر ۳۵ شکست خورد و از ادامه رقابت برای جمع ۱۶ تیم برتر بازماند. در همان مسابقات، حریفان آسیایی ایران عملکرد به مراتب بهتری داشتند طوریکه کره جنوبی دوم شد و چین و ژاپن هم هفتم و دهم جهان شدند.

بنابراین فاصله‌ای که امروز میان ایران و رقبای اصلی اش در آسیا دیده می‌شود، فقط حاصل یک روز بد نیست؛ نشانه‌ای از کاهش ثبات تیمی است.

پاکدامن هنوز یک نقطه اتکاست

با همه اینها تصویر اسلحه سابر ایران کاملاً منفی نیست به خصوص با داشتن بازیکنی مانند علی پاکدامن؛ این بازیکن همچنان توانایی رقابت در بالاترین سطح را نشان می‌ دهد. او در المپیک پاریس سیزدهم شد و در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ نیز در رده دوازدهم انفرادی قرار گرفت. در مسابقات اخیر قهرمانی آسیا هم جایگاه دهم به علی پاکدامن اختصاص یافت.

بنابراین شمشیربازی اسلحه سابر ایران حداقل از فقدان یک ستاره رنج نمی برد چراکه مشکل در همان «افت در ثبات و عمق تیمی» است.

در مسابقات قهرمانی آسیا، پاکدامن در جدول انفرادی تا مرحله یک‌ هشتم نهایی پیش رفت و در آنجا ۱۵ بر ۱۳ به «هوانگ هی‌ گون» از کره جنوبی باخت. در همان مسابقات، ۴ شمشیرباز کره ای در جمع ۷ نفر برتر قرار گرفتند و ژاپن و چین نیز چند نماینده در مراحل بالای جدول داشتند.

این دقیقاً همان تفاوتی است که در رقابت تیمی اهمیت پیدا می‌کند: یک تیم مدعی فقط به یک شمشیرباز بزرگ نیاز ندارد؛ باید بتواند در هر سه جایگاه اصلی خود امتیاز بگیرد و در مسابقات نزدیک، افت یک نفر را با عملکرد نفر دیگر جبران کند.

علی پاکدامن از دوران اوجش فاصله گرفته اما همچنان نقطه ای قابل اتکا برای شمشیربازی اسلحه سابر ایران است

رقبای ایران قوی‌ تر شده‌ اند

افت شمشیربازی اسلحه سابر ایران فقط به مشکلات داخلی مربوط نمی شود چون بخشی از واقعیت این است که رقبا هم پیشرفت داشته اند.



کره جنوبی همچنان قدرتمندترین تیم اسلحه سابر آسیا به حساب می آید. این تیم در مسابقات اخیر قهرمانی اسیا، قهرمان شد و در مسابقات جهانی همان سال نیز به مدال نقره رسید. در بخش انفرادی، «اوه سانگ‌» قهرمان آسیا شد و «دو گیونگ‌ دونگ» کره ای هم در مسابقات جهانی مدال نقره گرفت.

ژاپن هم دیگر یک رقیب فرعی نیست. ژاپنی‌ها در مسابقات قهرمانی آسیا به مدال نقره رسیدند و در مسابقات جهانی هم دهم شدند. در بخش انفرادی آسیا نیز «شیدو تسوموری» مدال برنز گرفت، «مائو کوکوبو» پنجم شد و «هایاتو تسوبو» در رده نهم قرار گرفت.

چین هم با وجود قرار گرفتن در رتبه چهارم آسیا، در جهان هفتم شد ضمن اینکه در بخش انفرادی مسابقات قهرمانی آسیا، «لو شائوتونگ» به نقره رسید و «شن چن‌ پنگ» ششم شد. در مسابقات جهانی هم دو بازیکن چینی یازدهم و چهاردهم شدند. بنابراین شمشیربازی اسلحه سابر ایران در بازی های آسیایی ناگویا با همان آسیایی های دو سال قبل روبرو نخواهد شد.

شمشیربازی ایران همچنان خطرناک است اما ...

بازی های المپیک پاریس نشان داد که شمشیربازی اسلحه سابر ایران در یک روز خوب و در شرایط مناسب، حتی توان شکست آمریکا و رقابت پایاپای با مجارستان را هم دارد اما بازی‌های آسیایی یک مسابقه نیست.

برای رسیدن به مدال در این بازی ها، ایران باید در چند مسابقه متوالی، بدون افت جدی، عملکرد خود را حفظ کند. اینجا مسئله «اوج عملکرد» مطرح نیست بلکه آنچه اهمیت دارد، «تکرار عملکرد خوب» است.

در پاریس، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران به مرحله‌ای رسید که با یک برد بسیار نزدیک مقابل آمریکا وارد جمع چهار تیم شد اما امروز، نتایج دو سال اخیر نشان می‌دهد که رسیدن دوباره به آن سطح نیازمند عملکردی بسیار باثبات‌تر از آن چیزی است که ایران در ماه‌های اخیر ارائه کرده است.

به بیانی، شمشیربازی اسلحه سابر ایران هنوز می‌تواند تیم خطرناکی باشد اما آنچه مسلم است اینکه دیگر تیمی نیست که صرفاً با اتکا به نام و سابقه‌اش مدعی قطعی سکو محسوب شود.

شمشیربازی ایران می تواند همچنان خطرناک باشد اما نمی تواند صرفا با تکیه به پیشینه اش، مدعی کسب سکو باشد

فقط علی پاکدامن کافی نیست

بازی‌های آسیایی ناگویا می‌تواند برای شمشیربازی اسلحه سابر ایران بیشتر از یک رقابت برای مدال باشد؛ می‌تواند یک آزمون برای سنجش مسیر بازگشت باشد. اگر ایران بتواند در ناگویا یکی از سه تیم قدرتمند قاره را شکست دهد، از نظر نتیجه و اعتمادبه‌نفس اهمیت زیادی خواهد داشت اما برای رسیدن به سکو، تنها یک نمایش خوب از پاکدامن کافی نیست. نفرات دیگر باید بتوانند در لحظات حساس امتیازهای تعیین‌کننده بگیرند؛ همان جایی که مسابقه‌های تیمی سابر معمولاً به چند ضربه آخر می‌رسند.

در واقع سرنوشت شمشیربازی اسلحه سابر ایران در ناگویا بیش از آنکه به یک درخشش فردی وابسته باشد، به این بستگی دارد که نفرات دوم و سوم تیم تا چه اندازه بتوانند فاصله خود را با رقبای آسیایی کنترل کنند.

شانس مدال؛ امید وجود دارد، اما تضمینی نیست

با توجه به شرایط شمشیربازی اسلحه سابر، کسب مدال برای ایران در بازی های آسیایی غیرممکن نیست اما قرار دادن ایران در ردیف مدعیان قطعی نیز با توجه به همین شرایط قابل دفاع نیست.

کره جنوبی در حال حاضر در صف اول مدعی قهرمانی است. ژاپن، چین و قزاقستان نیز با توجه به نتایج اخیر، رقبای بسیار جدی محسوب می‌شوند. در این میان ایران بیشتر در گروه تیم‌هایی قرار می‌گیرد که در صورت داشتن روز خوب و عبور موفق از مسابقات حساس، می‌توانند به سکو برسند.

با این اوصاف غیرواقع نیست اگر مدعی شد مدال برنز برای شمشیربازی ایران در بازی های آسیایی دست‌یافتنی است؛ مدال نقره به طی کردن موفق یک مسیر دشوار و عملکرد بسیار خوب نیاز دارد و مدال طلا در شرایط فعلی یک سناریوی کم‌احتمال‌تر است.



قرعه؛ متغیری که می‌تواند همه‌چیز را تغییر دهد

البته این ارزیابی از عملکرد احتمالی ملی پوشان شمشیربازی در بازی های اسیایی به متغیر مهمی به اسم «قرعه» هم بستگی دارد. تا زمان نگارش این گزارش، قرعه رسمی تیمی سابر بازی‌های آسیایی ناگویا منتشر نشده است؛ بنابراین نمی‌توان مسیر واقعی ایران تا یک‌ چهارم یا نیمه‌ نهایی را با قطعیت ترسیم کرد.

این موضوع مهم است، چون در مسابقات تیمی سابر، تفاوت میان برخورد زودهنگام با یک قدرت بزرگ و قرار گرفتن در نیمه دیگر جدول می‌تواند ارزش عملی زیادی داشته باشد. بنابراین قضاوت نهایی درباره شانس مدال ایران باید پس از اعلام جدول رسمی انجام شود.

شمشیربازی ایران دیگر تیمی نیست که مدال را رزرو کرده باشد؛ برای کسب مدال همه باید خوب بازی کنند

مدالی برای شمشیربازی ایران رزرو نشده است

شمشیربازی اسلحه سابر ایران از المپیک ۲۰۲۴ پاریس که در آستانه نخستین مدال المپیکی خود قرار گرفت حالا به بازی های آسیایی ۲۰۲۶ رسیده است.

چهارمی تاریخی پاریس هنوز نشان می‌دهد این تیم ظرفیت رسیدن به بالاترین سطح را دارد اما نتایج ۲۰۲۶ هشدار می‌دهند که آن سطح دیگر قابل فرض گرفتن نیست چراکه ایران در آسیا نهم شده و در مسابقات جهانی هم از جمع ۱۶ تیم برتر خارج ماند درحالیکه کره جنوبی، ژاپن و چین همچنان یا بهتر شده‌اند یا دست‌کم ثبات بیشتری نشان داده‌اند.

با این حال، حضور پاکدامن در جمع ۱۲ نفر برتر جهان در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که ظرفیت فردی همچنان در شمشیربازی اسلحه سابر ایران وجود دارد اما تبدیل این ظرفیت فردی به یک عملکرد منسجم تیمی یک چالش است که پیش روی تیم ایران قرار دارد.

در نهایت اینکه تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران دیگر تیمی نیست که مدال را از قبل برای خودش رزرو کرده باشد؛ تیمی است که برای رسیدن به سکو باید تقریباً همه قطعاتش هم‌ زمان درست کار کنند. بازی های آسیایی ۲۰۲۶ هم می‌تواند آغازی دوباره برای این تیم باشد اما برای بازگشت به سکوی آسیا، سابر ایران دیگر فقط به یک قهرمان نیاز ندارد؛ به یک تیم نیاز دارد.