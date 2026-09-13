به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی ظهر یکشنبه در جلسه کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت با اشاره به ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه در اماکن صنفی اظهار کرد: سرقت اخیر از یک واحد صنفی طلا و جواهر در بیرجند، ضرورت بازنگری و تقویت اقدامات امنیتی و پیشگیرانه را بیش از گذشته آشکار کرد.

وی خودمراقبتی مالکان و صاحبان اموال، استحکام‌بخشی به اماکن صنفی و توسعه پایش تصویری را سه محور مهم در کاهش وقوع سرقت دانست و افزود: در حوزه پیشگیری از سرقت، بخشی از اقدامات باید از سوی خود شهروندان و صاحبان اموال انجام شود.

خودمراقبتی نخستین گام پیشگیری از سرقت

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت خودمراقبتی در پیشگیری از سرقت گفت: رها کردن موتورسیکلت بدون قفل و زنجیر، پارک خودرو در معابر با وجود در اختیار داشتن پارکینگ، قرار دادن کالا و اموال در پیاده‌رو و بی‌توجهی به نحوه نگهداری از اموال باارزش می‌تواند زمینه وقوع سرقت را فراهم کند.

عبداللهی افزود: در صنوفی که با اموال باارزش و پرخطر مانند طلا و جواهر سروکار دارند، رعایت الزامات ایمنی اهمیت مضاعف دارد و صاحبان این واحدها باید متناسب با نوع فعالیت خود، تدابیر لازم را برای حفاظت از اموال اتخاذ کنند.

وی همچنین بر ضرورت دقت صاحبان واحدهای صنفی در انتخاب و به‌کارگیری کارکنان تأکید کرد و گفت: به‌کارگیری افراد فاقد شناخت و آموزش کافی می‌تواند زمینه دسترسی افراد غیرمطمئن به اطلاعات و نقاط آسیب‌پذیر واحد صنفی را فراهم کند.

ایمن‌سازی واحدهای صنفی باید عملیاتی شود

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی، استحکام بنا و تأمین تجهیزات ایمنی متناسب با نوع فعالیت صنفی را دومین محور پیشگیری از سرقت عنوان کرد و گفت: نمی‌توان برای همه صنوف نسخه واحدی در حوزه ایمنی در نظر گرفت.

وی ادامه داد: واحدهای صنفی فعال در حوزه طلا و جواهر به دلیل ارزش بالای اموال، نیازمند تجهیزات و الزامات ایمنی ویژه هستند و صرف صدور اخطار برای ایمن‌سازی این واحدها کافی نیست.

عبداللهی با اشاره به ضرورت ایمن‌سازی ویترین‌ها و شیشه‌های واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: لازم است این صنف با همکاری دستگاه‌های مسئول نسبت به ارتقای سطح ایمنی واحدها اقدام کند و واحدهایی که الزامات ایمنی را رعایت نمی‌کنند، در چارچوب ضوابط قانونی با اقدامات لازم مواجه شوند.

فاز دوم پایش تصویری بازار بیرجند اجرا شود

وی پایش تصویری را سومین محور مهم ارتقای امنیت اماکن و معابر دانست و گفت: نمی‌توان تمام مسئولیت تأمین امنیت و مراقبت از نقاط مختلف شهر را صرفاً بر عهده نیروی انتظامی گذاشت، چراکه ظرفیت نیروی انسانی محدود است و باید از ظرفیت فناوری و پایش تصویری برای ارتقای امنیت عمومی استفاده کرد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در فاز نخست پایش تصویری بازار بیرجند افزود: با توجه به همراهی اصناف، بازاریان، فرمانداری، شهرداری، شرکت مخابرات، شرکت برق و سایر دستگاه‌های متولی، فاز دوم اجرای پایش تصویری بازار باید هرچه سریع‌تر دنبال شود.

عبداللهی تأکید کرد: فرمانداری بیرجند باید برآورد هزینه اجرای فاز دوم پایش تصویری را انجام داده و سهم و میزان مشارکت اصناف و بازاریان را مشخص و به اتاق اصناف اعلام کند تا این طرح در یک فرآیند زمانی مشخص و قابل ارزیابی اجرا شود.

وی همچنین بر افزایش دوربین‌های پلاک‌خوان و تکمیل پوشش تصویری نقاط مورد نیاز شهر تأکید کرد و گفت: استان در حوزه سیاست‌گذاری و دستگاه‌های شهرستانی در حوزه اجرا باید به صورت هماهنگ برای تحقق این موضوع اقدام کنند.

عبداللهی با اشاره به ضرورت توسعه پایش تصویری در اماکن عمومی گفت: پایش تصویری بازار روز غفاری و تکمیل پوشش تصویری بهشت متقین نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با قدردانی از همراهی اصناف و دستگاه‌های اجرایی در اجرای فاز نخست پایش تصویری بازار بیرجند افزود: همکاری مجموعه‌های مختلف نشان داد که با هم‌افزایی دستگاه‌ها می‌توان اقدامات مؤثری برای ارتقای امنیت عمومی و کاهش زمینه‌های وقوع جرم انجام داد.

املاک متروکه اطراف بازار ساماندهی شود

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به وجود برخی خانه‌ها و اماکن قدیمی و متروکه در محدوده بازار بیرجند اظهار کرد: برخی از این املاک از نظر وضعیت سازه‌ای و حفاظتی می‌توانند به نقطه آسیب‌پذیر و تهدیدی برای امنیت بازار تبدیل شوند.

وی افزود: شهرداری بیرجند باید نسبت به شناسایی و ایمن‌سازی اماکنی که نیازمند مرمت و ساماندهی هستند اقدام کند و در مواردی که مالک برای ایمن‌سازی ملک همکاری لازم را نداشته باشد، دستگاه قضایی در چارچوب قانون برای رفع موانع و تأمین امنیت عمومی همکاری خواهد کرد.

عبداللهی با تأکید بر رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با سارقان گفت: در فرآیند رسیدگی قضایی باید ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات، از اعمال ارفاقات غیرضروری نسبت به سارقان و مرتکبان جرائم اجتماعی اجتناب شود.

وی ادامه داد: اعمال ارفاقات قانونی باید با رعایت موازین قانونی و حقوق بزه‌دیدگان انجام شود و در مواردی که حقوق شاکی خصوصی تأمین نشده است، نباید بدون بررسی دقیق نسبت به اعمال ارفاقات اقدام شود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین بر مدیریت دقیق مرخصی‌ها در ایام اوج سفر و تعطیلات تأکید کرد و گفت: رویکرد دستگاه قضایی، برخورد قانونی و متناسب با سارقان و پیشگیری از تکرار جرم خواهد بود.

عبداللهی با تأکید بر نقش اصناف و بازاریان در تأمین امنیت بازار گفت: همان‌گونه که اصناف برای تأمین کالا و ارائه خدمات برنامه‌ریزی می‌کنند، موضوع امنیت نیز باید در برنامه کاری آنها جایگاه مشخصی داشته باشد.

وی افزود: اصناف باید برای ارتقای ایمنی واحدهای صنفی، نصب دوربین‌های نظارتی، رعایت الزامات حفاظتی و ایمن‌سازی بازار، برنامه زمان‌بندی مشخص داشته باشند و این اقدامات نباید صرفاً پس از وقوع حادثه مورد توجه قرار گیرد.

بررسی ایجاد بازار تخصصی طلا و جواهر در بیرجند

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت بررسی ایجاد بازار تخصصی و ایمن طلا و جواهر در بیرجند تأکید کرد و گفت: این بازار باید علاوه بر تأمین الزامات امنیتی، برای صاحبان صنوف و شهروندان نیز جذابیت لازم را داشته باشد.

وی افزود: لازم است شهرداری و دستگاه‌های مرتبط ظرفیت‌های موجود را بررسی و در صورت امکان، با استفاده از اراضی مناسب و مشارکت اصناف، زمینه ایجاد بازاری ایمن، مجهز و متناسب با شأن مرکز استان را فراهم کنند.

عبداللهی ادامه داد: ایجاد چنین مجموعه‌ای می‌تواند ضمن ساماندهی فعالیت صنف طلا و جواهر، به ارتقای امنیت، بهبود مبلمان شهری و افزایش جذابیت اقتصادی و تجاری شهر کمک کند.

امنیت باید هم‌پای فعالیت اقتصادی ارتقا یابد

وی درباره ضرورت تعیین تکلیف ساعت فعالیت صنوف در بازار بیرجند نیز گفت: فعالیت صنوف باید به نحوی ساماندهی شود که میان ساعات فعالیت واحدهای مختلف تجاری هماهنگی وجود داشته باشد و تعطیلی زودهنگام یک صنف موجب آسیب و کاهش فعالیت سایر واحدهای تجاری نشود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی در پایان با تأکید بر اینکه سرقت اخیر باید به عنوان یک زنگ هشدار جدی مورد توجه قرار گیرد، گفت: هدف همه دستگاه‌های مسئول باید این باشد که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، انتظامی، قضایی، اجرایی، صنفی و فناوری، احساس امنیت را در جامعه تقویت و از فراهم شدن زمینه وقوع جرائم مشابه جلوگیری کنند.