به گزارش خبرگزاری مهر، سعیده صادقی از افزایش ۲۲۷ هزار تنی ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: ۳۷ واحد جدید صنایع تبدیلی با جذب ۳۷۶ هزار تن مواد خام کشاورزی به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی افزود: این واحدها در زمینه‌هایی همچون احداث سردخانه، تولید انواع خوراک آماده دام، طیور و آبزیان، تولید رب گوجه‌فرنگی، پنبه‌پاک‌کنی، بسته‌بندی سبزیجات و فرآورده‌های گوشتی فعالیت می‌کنند.

توسعه صنایع تبدیلی؛ راهکار کاهش ضایعات کشاورزی

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به جذب ۳۷۶ هزار تن مواد خام کشاورزی در واحدهای جدید بیان کرد: ایجاد ظرفیت‌های تازه فرآوری، امکان نگهداری اصولی محصولات، کاهش ضایعات پس از برداشت، افزایش ماندگاری و ارتقای کیفیت تولیدات کشاورزی را فراهم می‌کند.

صادقی ادامه داد: تبدیل مواد خام به محصولات دارای ارزش افزوده بالاتر، زمینه رونق اقتصادی و افزایش درآمد فعالان بخش کشاورزی را فراهم می‌سازد و نقش مؤثری در تکمیل زنجیره تولید و فرآوری دارد.

توسعه صادرات با جذب سرمایه‌گذاران صنایع غذایی

وی جذب سرمایه‌گذاران در حوزه صنایع تبدیلی و غذایی با رویکرد توسعه صادرات محصولات کشاورزی را از اولویت‌های این بخش دانست و گفت: توسعه این صنایع علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت تولید داخلی، زمینه عرضه محصولات فرآوری‌شده باکیفیت و استاندارد به بازارهای داخلی و خارجی را فراهم می‌کند.

این مقام مسئول با اشاره به ظرفیت‌های گسترده تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در فارس خاطرنشان کرد: توسعه متوازن صنایع تبدیلی و غذایی می‌تواند فاصله میان تولید و بازار مصرف را کاهش دهد و با فراهم‌کردن امکان فرآوری محصولات در نزدیکی مراکز تولید، هزینه‌های حمل‌ونقل و نگهداری را مدیریت کند.

صادقی تأکید کرد: افزایش ظرفیت فرآوری و جذب مواد خام کشاورزی در واحدهای جدید، اهمیت سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی برای تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی فارس را نشان می‌دهد؛ مسیری که با توسعه زیرساخت‌های نگهداری، بسته‌بندی، فرآوری و صادرات می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری تولیدات استان و تقویت جایگاه آن در بازارهای ملی و بین‌المللی منجر شود.