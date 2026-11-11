به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمت اللهی روز چهارشنبه بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و نقش آن در رونق اقتصادی، تسهیل تردد شهروندان و ارتقای خدمات حمل‌ونقل تأکید کرد و گفت: برای کاهش ترافیک جاده تبریز، آذرشهر و استفاده از شبکه ریلی برای جا به جایی مسافر، تسریع در اجرای قطار بین شهری آذرشهر، تبریز ضروری است.

سلیمانی مدیرکل راه‌آهن منطقه آذربایجان هم با اشاره به پیگری طرح اتصال آذرشهر به شبکه ریلی کشور افزود: مقدمات و مستندات موردنیاز این پروژه در حال آماده‌سازی است و با پیگیری‌های انجام‌شده و فراهم شدن شرایط تأمین اعتبار، زمینه اجرای این طرح به زودی آغاز می‌شود.