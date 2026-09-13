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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

برداشت بیش از ۱۵۰۰ تن لوبیا از مزارع شهرستان بن پیش‌بینی شد

برداشت بیش از ۱۵۰۰ تن لوبیا از مزارع شهرستان بن پیش‌بینی شد

بن- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بن گفت: امسال حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت انواع لوبیا اختصاص یافت و پیش‌بینی می‌شود، یک هزار و ۵۰۰ تن لوبیا از این اراضی برداشت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مختاریان ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به سطح زیر کشت و میانگین عملکرد سه تن در هکتار، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از یک هزار و ۵۰۰ تن لوبیا از مزارع شهرستان بن برداشت و روانه بازار مصرف شود.

وی افزود: در مجموع حدود هفت هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی آبی استان چهارمحال و بختیاری به کشت لوبیا اختصاص یافته است که شهرستان خانمیرزا از نظر سطح زیر کشت، رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بن با اشاره به میانگین عملکرد لوبیا در استان گفت: میانگین عملکرد این محصول در استان حدود سه تن در هکتار است و بر اساس برآوردهای انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۴ هزار تن لوبیا از مزارع استان برداشت و وارد بازار مصرف شود.

مختاریان ادامه داد: در راستای اجرای پروژه ارتقای بهره‌وری لوبیا در استان، استفاده از ارقام زودرس و متناسب با شرایط منطقه، آبیاری تیپ، کشت دو ردیفه روی پشته و تغذیه متعادل در دستور کار مدیریت زراعت استان قرار گرفته و این موارد به شهرستان‌ها نیز ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: اجرای این اقدامات با هدف افزایش عملکرد در واحد سطح، کاهش مصرف آب و نهاده‌ها و افزایش بهره‌وری آب انجام می‌شود که در نهایت می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های تولید و افزایش درآمد بهره‌برداران داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بن درباره ارقام لوبیای کشت‌شده در این شهرستان گفت: در بخش لوبیا چیتی ارقام کوشا، صالح و نگین، در بخش لوبیای قرمز ارقام یاقوت و عراقی و در بخش لوبیای سفید نیز ارقام شکوفا و درسا کشت شده است

کد مطلب 6945871

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    نظرات

    • منصور CA ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      1 0
      پاسخ
      عالی

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