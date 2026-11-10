به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی موسوی پیش از ظهر سه‌شنبه، از اجرای عملیات برف‌روبی در ۳۷۰ کیلومتر باند از محورهای مواصلاتی شهرستان‌های دامغان و مهدیشهر طی شب گذشته خبر داد.

وی با اشاره به بارش برف در محورهای مواصلاتی این دو شهرستان اظهار کرد: در پی بارش‌های شب گذشته، راهداران با حضور به‌موقع و تلاش مستمر، عملیات برف‌روبی و ایمن‌سازی راه‌ها را در مجموع ۳۷۰ کیلومتر باند به انجام رساندند.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان افزود: برای اجرای این عملیات، ۲۵ دستگاه ماشین‌آلات راهداری به‌کارگیری شد و ۲۹۵ تن شن و نمک با هدف برف‌روبی، جلوگیری از لغزندگی سطح راه‌ها و ارتقای ایمنی تردد کاربران جاده‌ای مورد استفاده قرار گرفت.

موسوی همچنین از امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف خبر داد و گفت: در جریان عملیات نیروهای راهداری، ۶ دستگاه خودرو که در برف گرفتار شده بودند، رهاسازی شدند و به سرنشینان آن‌ها امدادرسانی صورت گرفت.

وی با تأکید بر آمادگی نیروهای راهداری برای خدمت‌رسانی در شرایط جوی نامساعد، از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، تجهیزات زمستانی و زنجیرچرخ به همراه داشته باشند و پیش از آغاز سفر نیز از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.