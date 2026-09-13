  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

زمین‌لرزه ۳.۷ ریشتری حوالی کنگ در هرمزگان را لرزاند

زمین‌لرزه ۳.۷ ریشتری حوالی کنگ در هرمزگان را لرزاند

بندر لنگه- زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر حوالی بندرکنگ در استان هرمزگان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه ساعت ۱۳:۱۰:۳۴ ظهر امروز یکشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵ در حوالی کنگ به وقوع پیوست.

این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۵۴.۸۷ و عرض جغرافیایی ۲۶.۷۱ و در عمق ۸ کیلومتری زمین ثبت شده است.

کانون این زمین‌لرزه در فاصله ۱۳ کیلومتری کنگ، ۱۶ کیلومتری بندرلنگه و ۵۶ کیلومتری کوخرد گزارش شده است.

همچنین فاصله کانون زمین‌لرزه تا بندرعباس، مرکز استان هرمزگان، ۱۴۹ کیلومتر اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، اطلاعات فوق مقدماتی بوده و جزئیات احتمالی زمین‌لرزه پس از بررسی‌های تکمیلی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6945877

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها