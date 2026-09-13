به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمینلرزه ساعت ۱۳:۱۰:۳۴ ظهر امروز یکشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵ در حوالی کنگ به وقوع پیوست.
این زمینلرزه در طول جغرافیایی ۵۴.۸۷ و عرض جغرافیایی ۲۶.۷۱ و در عمق ۸ کیلومتری زمین ثبت شده است.
کانون این زمینلرزه در فاصله ۱۳ کیلومتری کنگ، ۱۶ کیلومتری بندرلنگه و ۵۶ کیلومتری کوخرد گزارش شده است.
همچنین فاصله کانون زمینلرزه تا بندرعباس، مرکز استان هرمزگان، ۱۴۹ کیلومتر اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، اطلاعات فوق مقدماتی بوده و جزئیات احتمالی زمینلرزه پس از بررسیهای تکمیلی اعلام خواهد شد.
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