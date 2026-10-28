تجهیز بیمارستان جاسک به دستگاه تخصصی سی تی اسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر پوراسمی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده تأمین تجهیزات تخصصی از جمله انژکتور تزریق خودکار و استقرار پروتکل‌های ایمنی امکان انجام انواع سی‌تی‌اسکن تخصصی با تزریق در این بیمارستان فراهم شده است.

وی با اشاره به اهمیت این خدمت در تشخیص بیماری‌ها، افزود: سی‌تی‌اسکن با تزریق یکی از روش‌های دقیق و کلیدی تصویربرداری پزشکی برای تشخیص ضایعات عروقی، تومورها، تروماها، خونریزی‌ها و بررسی دقیق اندام‌های داخلی بدن است.

رئیس بیمارستان خاتم الانبیا ( ص ) جاسک، ادامه داد: پیش از راه‌اندازی این خدمت بیمارانی که به این نوع تصویربرداری نیاز داشتند، ناچار بودند به سایر مراکز درمانی مراجعه کنند یا به شهرهای همجوار اعزام شوند.

پوراسمی، تأکید کرد: با فراهم شدن امکان انجام سی‌تی‌اسکن تخصصی با تزریق در بیمارستان جاسک، روند تشخیص و درمان بیماران تسریع می‌شود و از تحمیل هزینه‌های اضافی و تردد غیرضروری بیماران و خانواده‌های آنان جلوگیری خواهد شد.