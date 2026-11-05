به گزارش خبرگزاری مهر، سردار داود معظمی گودرزی گفت: متهم با انتشار تصاویر و نمونه‌کارهای جراحی دیگر پزشکان، اعتماد مخاطبان را جلب می‌کرد و از مُهر و مدارک دیگر پزشکان سوءاستفاده می‌کرد.

وی افزود: برخی شاکیان اعلام کردند پس از دریافت خدمات، دچار عوارض پزشکی شده‌اند. بر اساس تحقیقات، متهم بیش از ۵۷ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است.

پلیس از شهروندان خواست صلاحیت ارائه‌دهندگان خدمات زیبایی را از سازمان نظام پزشکی استعلام کنند.

کشف محموله ست سرم پزشکی قاچاق در شهرری

سرهنگ کارآگاه اسماعیل عبدی، جانشین پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، از کشف انباری حاوی صدها هزار عدد ست سرم پزشکی قاچاق در محدوده شورآباد شهر ری خبر داد. مأموران در پی اقدامات اطلاعاتی از دپوی کالای قاچاق در انبار یک شرکت دارویی مطلع شدند و بررسی‌ها نشان داد کالاها با خودروهای باری به بازار ارسال می‌شدند. در بازرسی از انبار، محموله‌ای شامل بیش از ۴۰۰ هزار عدد ست سرم پزشکی فاقد اسناد قانونی کشف شد. ارزش محموله بیش از ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده و پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف ماده روان‌گردان در کیانشهر

سرهنگ محمد کبودتبار، سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت، از کشف مقداری ماده مخدر روان‌گردان و دستگیری یک متهم در محدوده کیانشهر خبر داد. مأموران کلانتری ۱۵۸ کیانشهر در جریان طرح پیشگیری از وقوع جرم و جمع‌آوری معتادان متجاهر، در خیابان غیاث شاهرودی به رفتار فردی مشکوک شدند و در بازرسی بدنی، مقدار ماده روان‌گردان از او کشف کردند. پرونده برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد.

دستگیری دو سارق خشن تلفن همراه در شهرک غرب

سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت، از دستگیری دو متهم سابقه‌دار خبر داد که با تهدید سلاح سرد از شهروندان سرقت می‌کردند. دو مرد هنگام رفتن یک دانش‌آموز دختر به مدرسه در خیابان گل‌افشان شهرک غرب، قصد سرقت تلفن همراه او را داشتند که با مداخله شهروندان ناکام ماندند و گریختند. مأموران کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس با اجرای طرح مهار، دقایقی بعد هر دو را هنگام فرار دستگیر کردند و چند قبضه سلاح سرد از آنان کشف شد. متهمان به چندین فقره سرقت با تهدید سلاح سرد اعتراف کردند و تعدادی از مالباختگان آنان را شناسایی کردند.

دستگیری سه متهم هنگام سرقت آهن‌آلات از ساختمان اداری در خیابان آزادی

سرهنگ محمد مقدسی، سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت، از دستگیری سه نفر هنگام جداسازی و جمع‌آوری آهن‌آلات و تجهیزات یک ساختمان اداری و تجاری در خیابان آزادی خبر داد. مأموران کلانتری ۱۰۸ نواب پس از اعلام سرقت به ۱۱۰، در محل مشاهده کردند سه نفر با یک وانت در حال بریدن و جداسازی آهن‌آلات ساختمان هستند و هر سه را دستگیر کردند. نماینده مالک ارزش اموال را میلیاردها تومان اعلام کرد و مدعی شد در روزهای گذشته نیز اموال دیگری از ساختمان سرقت شده است. پرونده برای رسیدگی قضایی به مرجع قضایی معرفی شد.