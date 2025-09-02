  1. استانها
توزیع بیش از دو هزار بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند

سنندج- مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان گفت: در آستانه سال تحصیلی و با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، بیش از دو هزار کیف و بسته لوازم‌التحریر از محل موقوفات میان دانش‌آموزان توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روزهای پایانی تعطیلات تابستانی و آغاز شور و شوق سال تحصیلی جدید، اداره کل اوقاف و امور خیریه کردستان با اجرای طرحی حمایتی، صبح سه شنبه بیش از دو هزار کیف و بسته کامل لوازم‌التحریر را در میان دانش‌آموزان نیازمند استان توزیع کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کاروند در این مراسم افزود: این اقدام در راستای عمل به نیات واقفان نیک‌اندیش و کمک به خانواده‌های کم‌بضاعت استان انجام گرفت و تلاش شده است تا دانش‌آموزان بتوانند بدون دغدغه مالی سال تحصیلی خود را آغاز کنند.

وی با اشاره به ارزش این بسته‌های حمایتی ادامه داد: هر کیف و بسته لوازم‌التحریر بین یک تا یک‌ونیم میلیون تومان ارزش دارد و تمامی هزینه‌های آن از محل موقوفات خیرات و مبرات و همچنین موقوفات ویژه کمک به تحصیل دانش‌آموزان تأمین شده است.

مدیرکل اوقاف کردستان گفت: موقوفات همواره در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و آموزشی به یاری جامعه آمده‌اند و امروز نیز شاهدیم که وقف می‌تواند در کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی نقش‌آفرینی کند.

حجت‌الاسلام کاروند با بیان اینکه حمایت از آینده‌سازان کشور یکی از رویکردهای اصلی اداره کل اوقاف است، یادآور شد: توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر تنها بخشی از اقدامات اوقاف در حوزه آموزش است و در طول سال، اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، قرآنی و حمایتی در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: امیدواریم با استمرار چنین طرح‌هایی بتوانیم بخشی از دغدغه‌های خانواده‌های کم‌بضاعت را کاهش داده و شرایطی فراهم کنیم که هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل باز نماند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان در پایان با قدردانی از واقفان نیکوکار استان خاطرنشان کرد: اگرچه نیات واقفان دهه‌ها پیش رقم خورده، اما امروز همچنان برکات این اقدامات خداپسندانه در جامعه جاری است و ثمره آن را در لبخند رضایت دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان مشاهده می‌کنیم.

