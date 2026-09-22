به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدجواد جوادپور عصر سه شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اجرای ابلاغیه سازمان اوقاف و امور خیریه برای حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مهر تحصیلی، امسال ۴۰۰ بسته شامل کیف و لوازمالتحریر برای دانشآموزان کم برخوردار شهرستان های لاهیجان و سیاهکل تهیه شده است.
وی افزود: ارزش ریالی این بستههای تحصیلی بیش از ۱۰ میلیارد ریال بوده و هزینه تهیه آنها از محل عواید موقوفات دارای نیت منطبق در این شهرستانها تأمین شده است.
جوادپور با بیان اینکه بستههای مهر تحصیلی به جامعه هدف اهدا خواهد شد، گفت: این بستهها از طریق ادارات و نهادهایی که دانشآموزان کمبرخوردار را تحت پوشش دارند، در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: یکی از برکات موقوفات، کمک به رفع نیازهای جامعه و حمایت از اقشار کمبرخوردار است و اجرای طرح مهر تحصیلی نیز در همین راستا و با بهرهگیری از عواید موقوفات انجام شده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های لاهیجان و سیاهکل در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای این گونه طرح ها، دانشآموزان کمبرخوردار سال تحصیلی جدید را با انگیزه و شرایط بهتری آغاز کنند.
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