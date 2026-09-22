  1. استانها
  2. گیلان
۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۲

توزیع ۴۰۰ بسته مهر تحصیلی بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار لاهیجان و سیاهکل

توزیع ۴۰۰ بسته مهر تحصیلی بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار لاهیجان و سیاهکل

لاهیجان- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لاهیجان و سیاهکل از تهیه و توزیع ۴۰۰ بسته مهر تحصیلی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار این شهرستان‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدجواد جوادپور عصر سه شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اجرای ابلاغیه سازمان اوقاف و امور خیریه برای حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مهر تحصیلی، امسال ۴۰۰ بسته شامل کیف و لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان کم‌ برخوردار شهرستان‌ های لاهیجان و سیاهکل تهیه شده است.

وی افزود: ارزش ریالی این بسته‌های تحصیلی بیش از ۱۰ میلیارد ریال بوده و هزینه تهیه آن‌ها از محل عواید موقوفات دارای نیت منطبق در این شهرستان‌ها تأمین شده است.

جوادپور با بیان اینکه بسته‌های مهر تحصیلی به جامعه هدف اهدا خواهد شد، گفت: این بسته‌ها از طریق ادارات و نهادهایی که دانش‌آموزان کم‌برخوردار را تحت پوشش دارند، در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: یکی از برکات موقوفات، کمک به رفع نیازهای جامعه و حمایت از اقشار کم‌برخوردار است و اجرای طرح مهر تحصیلی نیز در همین راستا و با بهره‌گیری از عواید موقوفات انجام شده است.

رئیس اداره‌ اوقاف و امور خیریه شهرستان های لاهیجان و سیاهکل در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای این گونه طرح ها، دانش‌آموزان کم‌برخوردار سال تحصیلی جدید را با انگیزه و شرایط بهتری آغاز کنند.

کد مطلب 6955420

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه