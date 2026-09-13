به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی، رضا نوری، رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی، اظهار کرد: در پی دیدار رئیس سازمان امور دانشجویان با صدقی، رئیس انجمن کرلینگ، و هماهنگیهای صورتگرفته، موضوع توسعه فلورکرلینگ در محیطهای دانشگاهی و بهویژه خوابگاههای دانشجویی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به محدودیت فضای موجود در بسیاری از خوابگاههای دانشگاهی و همچنین علاقه و استقبال جوانان و دانشجویان از رشتههای ورزشی جدید، فلورکرلینگ میتواند ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیتهای ورزشی در محیطهای خوابگاهی باشد.
رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی ادامه داد: بر همین اساس مقرر شده است در مرحله نخست، فلورکرلینگ بهصورت آزمایشی در چند دانشگاه نصب و راهاندازی شود تا ضمن بررسی ظرفیتهای اجرایی، میزان استقبال دانشجویان و امکان استفاده از این رشته در فضاهای خوابگاهی ارزیابی شود.
نوری با تأکید بر ضرورت ایجاد فرصتهای متنوع برای حضور دانشجویان در فعالیتهای ورزشی گفت: یکی از رویکردهای فدراسیون، حمایت از رشتههایی است که بتوانند با امکانات و فضای محدود نیز در دسترس دانشجویان قرار گیرند. فلورکرلینگ از این منظر ظرفیت مناسبی برای حضور در خوابگاهها دارد.
وی خاطرنشان کرد: پس از اجرای مرحله آزمایشی و بررسی نتایج آن، در صورت فراهم بودن شرایط، توسعه این طرح در سایر دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی کشور دنبال خواهد شد.
رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی ابراز امیدواری کرد اجرای این طرح، ضمن افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی، به ایجاد نشاط، پویایی و افزایش تعاملات اجتماعی در محیطهای خوابگاهی کمک کند.
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