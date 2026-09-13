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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

فلورکرلینگ به خوابگاه‌های دانشگاهی می‌رود

فلورکرلینگ به خوابگاه‌های دانشگاهی می‌رود

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی از اجرای آزمایشی فلورکرلینگ در چند دانشگاه کشور خبر داد و گفت: در صورت موفقیت این طرح، زمینه راه‌اندازی این رشته در خوابگاه‌های دانشگاهی فراهم می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، رضا نوری، رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، اظهار کرد: در پی دیدار رئیس سازمان امور دانشجویان با صدقی، رئیس انجمن کرلینگ، و هماهنگی‌های صورت‌گرفته، موضوع توسعه فلورکرلینگ در محیط‌های دانشگاهی و به‌ویژه خوابگاه‌های دانشجویی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به محدودیت فضای موجود در بسیاری از خوابگاه‌های دانشگاهی و همچنین علاقه و استقبال جوانان و دانشجویان از رشته‌های ورزشی جدید، فلورکرلینگ می‌تواند ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های ورزشی در محیط‌های خوابگاهی باشد.

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی ادامه داد: بر همین اساس مقرر شده است در مرحله نخست، فلورکرلینگ به‌صورت آزمایشی در چند دانشگاه نصب و راه‌اندازی شود تا ضمن بررسی ظرفیت‌های اجرایی، میزان استقبال دانشجویان و امکان استفاده از این رشته در فضاهای خوابگاهی ارزیابی شود.

نوری با تأکید بر ضرورت ایجاد فرصت‌های متنوع برای حضور دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی گفت: یکی از رویکردهای فدراسیون، حمایت از رشته‌هایی است که بتوانند با امکانات و فضای محدود نیز در دسترس دانشجویان قرار گیرند. فلورکرلینگ از این منظر ظرفیت مناسبی برای حضور در خوابگاه‌ها دارد.

وی خاطرنشان کرد: پس از اجرای مرحله آزمایشی و بررسی نتایج آن، در صورت فراهم بودن شرایط، توسعه این طرح در سایر دانشگاه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی کشور دنبال خواهد شد.

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی ابراز امیدواری کرد اجرای این طرح، ضمن افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی، به ایجاد نشاط، پویایی و افزایش تعاملات اجتماعی در محیط‌های خوابگاهی کمک کند.

کد مطلب 6945961
زهرا سیفی

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