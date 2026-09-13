دردسر شارژ آیفون ۱۸ پرو وآیفون دوئو برای کاربران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، اپل طی سال‌های گذشته به خاطر سرعت پایین شارژ آیفون‌ در مقایسه با بسیاری از گوشی‌های اندرویدی که به‌راحتی به توان ۱۰۰ وات یا بیشتر می‌رسند، با انتقادات زیادی مواجه بوده است. مدل‌های جدید آیفون ۱۸ پرو و ۱۸ پرو مکس سرانجام تا حدی سرعت شارژ را افزایش داده‌اند اما اگر بخواهید از تمام مزایای آن بهره‌مند شوید، با همان محدودیت آشنای همیشگی روبرو خواهید بود.

اپل مدعی است سری ۱۸ پرو می تواند در ۱۵ دقیقه به شارژ ۵۰ درصد دست یابد. این مدت زمان حدود ۱۵ دقیقه سریع تر از شارژ آیفون ۱۷ پرو است که در ۲۰ دقیقه به همین میزان شارژ دست می یافت. یک شارژ سریع پنج دقیقه نیز امکان تماشای حدودا شش ساعت بازی ویدئویی را فراهم می کند. این افزایش عملکرد به لطف توان‌دهی بیشتر در اوج مصرف حاصل شده است.

برای این منظور کاربر به شارژری نیاز دارد که از شارژ ۶۰ وات، استاندارد USB Power Delivery ۳.۱ و قابلیت تنظیم ولتاژ (AVS) پشتیبانی کند. آداپتور برق ۴۰ واتی «Dynamic Power Adapter» اپل که می‌تواند تا ۶۰ وات خروجی دهد، همراه یک کابل USB-C سازگار، سرعت‌های تبلیغ‌شده را فراهم می‌کند.

شارژرهای وات‌بالاتر مک‌بوک (مدل‌های ۹۶ یا ۱۴۰ واتی) مناسب نیستند، زیرا فاقد قابلیت تنظیم ولتاژ هستند. بسیاری از گزینه‌های محبوبِ شرکت‌های دیگر با توان بیش از ۴۰ وات (مانند برخی آداپتورهای ۴۵ واتی Anker) همچنان گوشی را شارژ می‌کنند، اما سرعت آن‌ها معمولا در حد همان عملکرد نسل قبل باقی می‌ماند؛ یعنی رسیدن به شارژ ۵۰ درصد در حدود ۲۰ دقیقه. طبق معمول، خبری از آداپتور برق در جعبه نیست و تنها یک کابل USB-C وجود دارد. بنابراین اگر کاربر خواهان سریع‌ترین سرعت شارژ سیمی باشد، باید آداپتور Dynamic Power Adapter را جداگانه بخرد. از سوی دیگر سرعت شارژ بی‌سیم نیز بهبود یافته است: با استفاده از شارژر MagSafe و هر آداپتور ۳۵ واتی (یا قوی‌تر)، می‌توان در حدود ۳۰ دقیقه به شارژ ۵۰ درصد رسید.

آیفون تاشوی «دوئو» که انتظار می‌رود ماه آینده عرضه شود، در همان شرایط دقیق، از همان سرعت‌های بالاتر پشتیبانی می‌کند. بنابراین برای دستیابی به حداکثر عملکرد، باز هم به آداپتور مناسب نیاز خواهد بود. هرچند این پیشرفتی مطلوب است، اما سازگار نبودن کامل شارژرهای وات‌بالای مک‌بوک این برند با سری ۱۸ پرو، همچنان نشان‌دهنده همان رویه دیرینه‌ای است که دسترسی به بهترین تجربه کاربری را به استفاده از لوازم جانبی رسمی محدود می‌کند.