موبایل تاشو دو هزار دلاری اپل نیامده کمیاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، موبایل تاشوی مذکور دراماتیک ترین بازطراحی آیفون تابه حال به حسال می آید. موبایل مذکور ماه قبل معرفی شد و از جمعه فروش آن آغاز شد اما ذخایر دستگاه به سرعت تمام شد و به مشتریان گفته شد برای تحویل دستگاه هایشان تا سال جدید میلادی منتظر بمانند.

افرادی که توانستند آیفون دوئو را با تحویل یک روزه بخرند، باید چند دقیقه پس از باز شدن پیش سفارش، محصول خود را ثبت سفارش و موبایل های خود را همان روز دریافت کنند. برخی از افرادی که نتوانستند به این فرایند برسند، مجبور شدند شبانه به فروشگاه های فیزیکی اپل مراجعه کنند و آن را بخرند.

تقاضا برای آیفون دوئو از سنگاپور و شانگهای تا لندن و برلین قدرتمند بود و فروش روان تر انجام شد به طوریکه صف های خرید و کمپ های یک شبه برای دسترسی به این موبایل بیرون فروشگاه های اپل کمتر دیده شد.

رقبایی مانند سامسونگ و هواوی سالهاست موبایل های تاشو پرمیوم را می فروشند و دوئو تستی برای آن است که نشان دهد آیا اپل می تواند بازار این دستگاه را به شیوه که آیفون بازار موبایل متحول کرد، باز خلق کند یا خیر.

همچنین این دستگاه چالشی زودهنگام برای جان ترنوس مدیر ارشد اجرایی جدید اپل و مدیر سخت افزار سابق شرکت است که این موبایل را تقریبا یک هفته پس از رسیدن به سمت مدیرعاملی شرکت در سپتامبر رونمایی کرد.

حدود یک هفته قبل و چند دقیقه پس از باز شدن پیش سفارش آیفون دوئو تاریخ های تخمینی اپل برای تحویل این محصول به اواخر ژانویه رسید زیرا تقاضا از ذخایر جلو زده بود. در این میان اپل تعداد ثبت پیش سفارش آیفون دوئو را به ازای هر مشتری به دو دستگاه محدود کرد. از سوی دیگر فروش این موبایل به خریدارانی که به فروشگاه مراجعه می کردند نیز کاهش یافت. این دستگاه در چین، فرانسه، هنگ کنگ، هندو ژاپن فقط برای افرادی که قبلا آن را آنلاین سفارش داده بودند، مهیا بود.