دوربین هواوی از آیفون ۱۸ پرو بهتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، اپل در آیفون ۱۸ پرو دوربین اصلی با دیافراگم فیزیکی متشکل از شش تیغه متحرک به کار برد که مانند یک دریچه روی تنها دوربین باز و بسته می شود. DXOMARK اکنون به شیوه عملکرد این دوربین در دنیای واقعی امتیاز داده است.

DXOMARK یک شرکت و وب‌سایت تخصصی در زمینه ارزیابی و آزمایش دوربین، نمایشگر، باتری و صدای گوشی‌ها و برخی دستگاه‌های دیگر است.

آیفون ۱۸ پرو امتیاز کلی ۱۷۲ را به دست آورد و به این ترتیب در رده بندی جهانی و همچنین فهرست مدل های اولتراپرمیوم موبایل هایی با قیمت بیش از ۸۰۰ دلار در رده دوم قرار می دهد.

در این فهرست ها یک دستگاه بالاتر از آیفون قرار دارد. پورا ۸۰ اولترا متعلق به شرکت هواوی با امتیاز ۱۷۵ در رده نخست قرار گرفته است. این موبایل ماه آگوست در رتبه نخست قرار گرفت و همچنان جایگاه خود را با سه امتیاز برتری بر مدل جدید اپل حفظ کرده است.

آیفون ۱۸ پرو چهار امتیاز بیشتر از آیفون ۱۷ پرو (۱۶۸ امتیاز) دارد که اکنون به رتبه پنجم این رده بندی نزول کرده است. همچنین دستگاه ۱۸ پرو در زمینه ثبت ویدئو به امتیاز ۱۷۶ دست یافته که بالاترین امتیاز ویدئویی ثبت شده در DXOMARK برای هر گوشی است.

DXOMARK همچنین در صحنه‌های کم‌نور، جزئیات خوب، نوردهی دقیق و نویز کنترل‌شده را مشاهده کرد. در شرایط عادی، نوردهی دقیق باقی می‌ماند، کنتراست طبیعی به نظر می‌رسد و محدوده دینامیکی به اندازه کافی گسترده است تا جزئیات را در نورپردازی دشوار حفظ کند.

همچنین باید ذکر کرد این نخستین آیفون با دیافراگم متغیر است. دوربین اصلی تا f/۱.۴۸ باز می‌شود و تا f/۴.۰ بسته می‌شود. طبق اطلاعات DXOMARK این امر به کاربر کمک می‌کند افراد بیشتری در فوکوس در عکس‌های پرتره گروهی و در صورت نیاز، کنترل دستی را در اختیار وی قرار می‌دهد. هرچند ارائه این ویژگی در آیفون جدید است اما برای تلفن‌های همراه جدید نیست. هواوی پورا ۸۰ اولترا در حال حاضر دارای دیافراگم متغیر در دوربین اصلی خود است. برنامه‌های اپل برای چنین دوربینی در اوایل اکتبر ۲۰۲۵ در اخبار فاش شده بود.

پشت آیفون ۱۸ پرو سه دوربین ۴۸ مگاپیکسلی قرار دارد.