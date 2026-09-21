آیفون ۲۰ پرو با گوشه های خمیده به بازار می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، طبق این افشاگری سری آیفون ۲۰ پرو یک نمایشگر ۶.۴۱ اینچی با وضوح ۲۶۸۶ در ۱۲۳۶ پیکسیل و آیفون ۲۰ پرومکس نمایشگر ۶.۹۶ اینچی با ۲۹۱۲ در ۱۳۴۰ پیکسل دارند.

این افشاگر همچنین ادعا می کند تست ها نشان دهنده طراحی نمایشگر بدون مرز با چهار گوشه خمیده و بریدگی پانچ مانند است. با این وجود این جزئیات مربوط به دستگاه های آزمایشی هستند و ممکن است اپل قبل از عرضه نهایی آیفون آنها را تغییر دهد.

در ماه آوریل این کاربر ادعا کرد اپل با همکاری سامسونگ مشغول توسعه یک نمایشگر مخصوص برای مدل سالگرد عرضه آیفون است که چهار گوشه آن اندکی خمیده است و لایه پولاریزه ندارد. افشاگر مذکور مدعی شد اپل همچنان مشغول بهبود خمیدگی های نمایشگر است بنابراین مشخص نیست این بخش ها دقیقا چه ظاهری دارند.