قیمت آیفون تاشو تا ۳ هزار دلار پیش بینی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این دستگاه که طبق شایعات با نام آیفون فولد مشهور شده یک نمایشگر خارجی دارد و مانند یک کتاب تا می شود و به این ترتیب اندازه نمایشگر دو برابر خواهد شد.

این شرکت پس از سال ها گمانه زنی و انتشار شایعات در ماه های گذشته اعلام آمادگی کرد تا این موبایل را در رویداد «Surprise and Shine» که چهارشنبه صبح به وقت آمریکا برگزار می شود، نمایش دهد. در این مراسم همچنین آیفون ۱۸ پرو جدید نیز رونمایی می شود.

از حدود یک دهه قبل شایعه شده بود اپل مشغول توسعه یک موبایل تاشو است و بسیاری از رقبا مانند سامسونگ و گوگل تاکنون دستگاه های تاشو خود را عرضه کرده اند. اپل می خواست مطمئن شود این دستگاه معتبر است و نمایشگر درصورت تاشدن به خطر نمی افتد.

اما تمام فرایند توسعه به بهایی انجام می شود. طبق گزارش ها نخستین آیفون تاشو بیش از دو هزار دلار قیمت خواهد داشت و احتمالا به سختی بتوان با این قیمت آن را یافت . به نوشته بلومبرگ اپل اخیرا درباره قیمت گذاری دستگاه تا رقم ۲۱۹۹ دلار نیز گفتگو کرده بود اما ممکن است قیمت نسخه هایی از آن که حافظه ذخیره بالاتری دارند تا سه هزار دلار برسد.

اپل از هم اکنون به سرمایه گذارانش هشدار داده به دلیل تقاضای بالا و تقاضای صنعت هوش مصنوعی برای تراشه های رده بالا ، احتمالا برای ساخت تعداد آیفون های کافی با مشکل روبرو شود .البته هنوز مشخص نیست این چالش ها دقیقا چگونه روی قیمت و میزان دسترسی به آیفون فولد تاثیر می گذارند. اما به طور حتم پیش بینی می شود هزینه دستگاه بالا و ذخیره آن نیز احتمالا محدود باشد.

در کنار این موارد شایعه شده آیفون فولد مجهز به پردازشگر جدید، ۱۲ گیگابایتRAM، مدل ذخیره شارژ باتری اپل C۲ و یک باتری با حجم بسیار بالا باشد. این دستگاه تاشو با طراحی نازک احتمالا ریسک هایی دارد مانند استفاده از حسگر اثر انگشت تاچ آی دی برای باز کردن دستگاه به جای فناوری شناسایی چهره و حذف دوربین تله فوتو که در آیفون های نسخه پرو وجود دارد.