به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی، نماینده مردم غرب استان البرز در مجلس شورای اسلامی، عصر امروز در نشست خبری با خبرنگاران البرز با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت ملی و توجه به منافع کشور، اقتصاد و معیشت مردم را از اولویتهای اصلی دانست و گفت: کنترل تورم، جلوگیری از افزایش قیمتها و حمایت از تولید داخلی باید در دستور کار جدی دولت قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: یکی از اصلیترین مؤلفههای اقتصاد مقاومتی، مردمیسازی اقتصاد و اعتماد به بخش خصوصی و جوانان توانمند کشور است.
وی افزود: شرکتهای دانشبنیان و ظرفیتهای علمی و تخصصی جوانان میتوانند نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصادی کشور داشته باشند و برای رسیدن به این اهداف باید برنامهمحوری، مدیریت زمان و اولویتبندی امور مهم و فوری مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم غرب البرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تذکرات خود به تیم اقتصادی دولت در صحن مجلس بیان کرد: سال گذشته نیز نسبت به ضرورت داشتن برنامه جامع اقتصادی تذکر دادم و امسال هم تأکید دارم که دولت باید با اراده قوی، آیندهنگری و نگاه به پیشرفت، برنامه مشخصی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
جوانان مهمترین ظرفیت اقتصادی کشور هستند
حدادی با بیان اینکه «ما میتوانیم» باید به یک باور عمومی در کشور تبدیل شود، گفت: امام راحل و امام شهید به توانایی ملت ایران باور داشتند و امروز جوانان کشور نیز باید این باور را در عرصههای مختلف اقتصادی و علمی به نمایش بگذارند.
وی جوانان، سرزمین حاصلخیز و ظرفیت کشورهای همسایه را از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی ایران دانست و افزود: ایران در منطقهای قرار دارد که بیش از ۶۰۰ میلیون نفر در کشورهای پیرامونی آن زندگی میکنند و این ظرفیت بزرگی برای توسعه تجارت و اقتصاد کشور است.
نماینده مردم غرب استان البرز در مجلس ادامه داد: اتصال ایران به اوراسیا، کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب و عضویت در پیمانهایی مانند شانگهای و بریکس از ظرفیتهایی است که باید برای توسعه مناسبات اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
دلارزدایی باید در دستور کار اقتصاد کشور باشد
حدادی با اشاره به عضویت ایران در بریکس عنوان کرد: یکی از مؤلفههای مهم بریکس، موضوع دلارزدایی است و این مسئله برای اقتصاد ایران اهمیت ویژهای دارد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات اقتصاد کشور وابستگی به دلار است و همانطور که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید کاهش پیدا کند، وابستگی اقتصاد به دلار نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
حدادی با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی در کنترل تورم نقش اساسی دارد، گفت: اگر قرار است از افزایش قیمتها و فشار تورمی در کف جامعه جلوگیری شود، باید ارزش پول ملی حفظ شود تا امکان تعامل و تبادل اقتصادی مؤثر با کشورهای عضو بریکس، شانگهای و سایر اقتصادهای جهان فراهم شود.
کنترل نقدینگی و ارز مطالبه جدی مجلس است
نماینده مردم غرب استان البرز در مجلس شورای اسلامی کنترل نقدینگی و بازار ارز را از دیگر ضرورتهای اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: دولت و تیم اقتصادی باید برای کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمتها برنامه عملیاتی داشته باشند.
وی با اشاره به موضوع واردات نهادههای دامی گفت: انحصار و رانت در واردات نهادههای دامی مشکلات جدی برای اقتصاد ایجاد کرده و دولت باید برای رفع این مشکلات تدبیر اساسی داشته باشد.
حدادی افزود: مجلس در قانونگذاری اختیارات لازم را به رئیس بانک مرکزی داده است و انتظار میرود بانک مرکزی در چارچوب وظایف خود برای کنترل بازار ارز و جلوگیری از افزایش قیمتها اقدام جدی انجام دهد.
وی تأکید کرد: صادرات، واردات هدفمند، جلوگیری از واردات بیرویه و تقویت تولید داخلی باید همزمان مورد توجه قرار گیرد و حمایت از تولید یکی از مؤلفههای مهمی است که دولت باید به صورت جدی دنبال کند.
تنگه هرمز یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت ایران است
نماینده مردم غرب استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: امروز افکار عمومی جهان و حتی برخی تئوریسینها و مقامهای ارشد غربی به توانمندی و قدرت ایران اسلامی اعتراف دارند.
حدادی گفت: یکی از اهداف مهم نظام سلطه و رژیم صهیونیستی، براندازی جمهوری اسلامی و تجزیه ایران بود، اما این اهداف محقق نشد و آنچه امروز شاهد آن هستیم، شکلگیری نظم جدید جهانی است.
وی با اشاره به مؤلفههای این نظم جدید افزود: یکی از این مؤلفهها انزوای آمریکا است؛ در حالی که در دوران دفاع مقدس آمریکا توانست کشورهای متعددی را در برابر ایران قرار دهد، امروز در موضوع تنگه هرمز شاهد همراهی گسترده کشورها با آمریکا نیستیم.
حدادی تنگه هرمز را یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت ایران دانست و بیان کرد: اهمیت تنگه هرمز تنها به نفت و تجارت محدود نمیشود و این منطقه در حوزه ارتباطات و زیرساختهای اینترنتی نیز ظرفیتهای مهمی دارد.
وی با اشاره به توافق ایران و عمان درباره تردد و مسیرهای دریایی تصریح کرد: برخی فضاسازیهای رسانهای درباره ارتباط این توافق با آمریکا یا مذاکرات نادرست است و توافق میان ایران و عمان ارتباطی با آمریکا ندارد.
قدرت نیروهای مسلح ایران معادلات منطقه را تغییر داده است
نماینده مردم غرب استان البرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح کشور گفت: سپاه پاسداران، ارتش و نیروهای هوافضای کشور امروز به یک قدرت ملی تبدیل شدهاند و این قدرت در سطح جهان نیز شناخته شده است.
حدادی ادامه داد: صنعت هستهای کشور نیز یکی از دستاوردهای مهم جمهوری اسلامی است و مجلس یازدهم با تصویب قانون راهبردی اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران، پشتوانه قانونی مهمی برای فعالیتهای هستهای ایجاد کرد.
وی افزود: غنیسازی کشور از پنج درصد به ۲۰ درصد و سپس ۶۰ درصد رسید و در صورت نیاز و ضرورت، جمهوری اسلامی ایران توان افزایش این سطح را نیز خواهد داشت.
صنعت هستهای حق مسلم ایران است
حدادی با تأکید بر اینکه برخورداری از صنعت هستهای صلحآمیز حق جمهوری اسلامی ایران است، گفت: ایران در حوزههای مختلف از جمله تولید رادیودارو و درمان و همچنین امنیت غذایی از ظرفیتهای صنعت هستهای استفاده میکند و این دستاوردها باید حفظ شود.
وی درباره اقدامات اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز اظهار کرد: مجلس قانونی درباره تعلیق همکاری با آژانس و اخراج بازرسان تصویب کرده است و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت نیز از نظر حقوقی و قانونی نمیتواند دستاورد جدیدی برای طرف مقابل ایجاد کند.
نماینده مردم غرب استان البرز در مجلس افزود: تحریمهای گسترده علیه ایران پیش از این اعمال شده و در حوزه نظامی نیز اقدامات مورد نظر طرف مقابل انجام شده است؛ بنابراین فضاسازی درباره شورای امنیت بیشتر با هدف ایجاد ترس و نگرانی در افکار عمومی داخل کشور صورت میگیرد.
محور مقاومت معادلات منطقه را تغییر داده است
حدادی با اشاره به تحولات محور مقاومت و بهویژه نقش یمن گفت: امروز قدرت محور مقاومت در منطقه به وضوح قابل مشاهده است و جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو این محور توانستهاند معادلات منطقهای را تغییر دهند.
وی ادامه داد: آنچه امروز در یمن و در میان نیروهای مقاومت شاهد هستیم، نشاندهنده ظرفیت بالای این جریان در برابر قدرتهای نظامی و سیاسی غرب است.
حدادی تأکید کرد: مردم ایران با تکیه بر خدا باوری، مردمباوری و اعتماد به توان داخلی نشان دادهاند که میتوانند در برابر استکبار جهانی ایستادگی کنند و در مسیر استقلال کشور حرکت کنند.
نماینده مردم غرب استان البرز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمن تسلیم نخواهد شد و برای مقابله با تهدیدات و دفاع از منافع ملی، آمادگیهای لازم را حفظ خواهد کرد.
نظر شما