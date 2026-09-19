چرا اوراق سکه در بازار اثر کاهشی نداشت؟

نادر بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تأثیر عرضه اوراق سکه بانک مرکزی بر بازار طلا و سکه اظهار کرد: قیمت‌گذاری اوراق به‌گونه‌ای نبود که بتواند تأثیر کاهشی قابل‌توجهی بر بازار داشته باشد و قیمت اعلام‌شده تنها حدود یک تا یک‌ونیم میلیون تومان پایین‌تر از قیمت بازار داخلی بود.

وی افزود: اگر بانک مرکزی قیمت اوراق را چند میلیون تومان پایین‌تر از نرخ بازار تعیین می‌کرد، این ابزار می‌توانست نقش مؤثرتری در کاهش قیمت‌ها داشته باشد؛ اما قیمت تعیین‌شده باعث نشد کاهش قابل‌توجهی در بازار رخ دهد و حتی در مقطعی بازار تحت تأثیر این سیاست با افزایش حدود ۳ تا ۴ میلیون تومانی قیمت سکه مواجه شد.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد اوراق عرضه‌شده مورد استقبال خریداران قرار گرفته است، گفت: با وجود میزان خرید انجام‌شده، قیمت بالای اوراق باعث شد این ابزار نتواند تأثیر قابل‌توجهی بر بازار آزاد داشته باشد.

بذرافشان تأکید کرد: اگر بانک مرکزی به دنبال کاهش قیمت طلا و سکه است، باید سیاست‌های ارزی خود را تقویت کرده و مدیریت و کنترل بیشتری بر نرخ ارز داشته باشد. همچنین استفاده از ابزارهایی مانند اوراق سکه باید با سیاست‌گذاری، مدیریت و درایت بیشتری انجام شود و قیمت این اوراق تفاوت معناداری با قیمت بازار داشته باشد.

وی این اقدامات را بیشتر در حکم راهکارهای موقتی دانست و تصریح کرد: برای ایجاد ثبات در بازار طلا و سکه، نمی‌توان تنها به سیاست‌های کوتاه‌مدت تکیه کرد و لازم است برنامه‌ای سه تا شش‌ماهه برای بازار ارز و اقتصاد کلان تدوین شود.

بذرافشان ادامه داد: بانک مرکزی باید در یک دوره سه تا شش‌ماهه برنامه مشخصی برای ایجاد ثبات در نرخ ارز داشته باشد. تحریم‌ها و جنگ نیز بر شرایط اقتصادی اثرگذار هستند، اما با بهبود مدیریت کلان بانک مرکزی و سیاست‌گذاری اقتصادی می‌توان بخشی از این فشارها را مدیریت کرد.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از نظرات فعالان بازار تأکید کرد و گفت: اگر اصناف و فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داده شوند و از مشاوره‌های تخصصی آنها استفاده شود، بانک مرکزی می‌تواند در مدیریت بازار طلا و ارز نقش محوری‌تری ایفا کند.

جزئیات اوراق سلف سکه بانک مرکزی

گفتنی است بانک مرکزی برای نخستین‌بار اوراق سلف تمام‌سکه بهار آزادی را با سررسید سه‌ماهه در ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۵ عرضه کرد. هر ورقه معادل یک‌هزارم یک سکه تمام بهار آزادی بود و قیمت انتشار هر ورقه ۲۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شد.

در روز عرضه حدود ۴۲ میلیون ورقه، معادل ۴۲ هزار قطعه سکه، خریداری شد؛ نزدیک به ۶۷ درصد این اوراق توسط اشخاص حقیقی و بیش از ۳۳ درصد توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا خریداری شد. دارندگان اوراق در سررسید می‌توانند سکه فیزیکی دریافت کنند یا از اختیار فروش استفاده کنند.