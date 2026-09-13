تکمیل پروژه آبرسانی ۱۴ روستای خشکبیجار در مراحل پایانی

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری بعد از ظهر یکشنبه در ادامه برنامه‌های بازدید میدانی از بخش خشکبیجار، با حضور در روستاهای این بخش، روند اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی و همچنین مسائل و مطالبات مردم را بررسی کرد.

فرماندار شهرستان رشت در جریان این بازدید از تأسیسات آبرسانی روستای بسته‌دیم بازدید کرد؛ طرحی که با بهره‌برداری از آن، ۱۴ روستا از آب شرب شبکه بهره‌مند خواهند شد.

وی با اشاره به پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی این پروژه اظهار کرد: این طرح در مراحل پایانی قرار دارد و لازم است با بررسی دقیق و رفع موانع موجود، شرایط برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از آن فراهم شود.

میرغضنفری تأمین آب شرب سالم و پایدار را یکی از اولویت‌های مدیریت شهرستان دانست و افزود: بخشی از روستاهای بخش خشکبیجار همچنان از شبکه آب شرب پایدار برخوردار نیستند و آب مورد نیاز خود را از منابعی همچون چاه‌ها تأمین می‌کنند.

وی ادامه داد: ارتقای وضعیت آبرسانی و فراهم کردن امکان بهره‌مندی مردم از آب شرب شبکه‌ای، نیازمند تسریع در تکمیل پروژه‌های در دست اجرا است.

فرماندار رشت با بیان اینکه رفع مشکلات حوزه آب شرب روستاها از دغدغه‌های مهم مدیریت شهرستان است، تصریح کرد: باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، طرح‌های آبرسانی در دست اجرا هرچه سریع‌تر به سرانجام برسند تا مردم مناطق مختلف از خدمات پایدار بهره‌مند شوند.

وی همچنین با اشاره به وضعیت پروژه آبرسانی روستای ویشکا گفت: این پروژه نیز از پیشرفت قابل توجهی برخوردار است و در صورت رفع موانع موجود، چهار روستا از آب شرب مناسب بهره‌مند خواهند شد.

میرغضنفری با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به پروژه‌های کلان و طرح‌های محلی آبرسانی افزود: در کنار پیگیری پروژه‌های بزرگ زیرساختی، طرح‌های روستایی که می‌توانند در مدت زمان کوتاه‌تری بخشی از مشکلات مردم را برطرف کنند نیز باید در اولویت قرار گیرند.

وی درباره پروژه خط انتقال آب از تصفیه‌خانه مرکزی شهرستان نیز اظهار کرد: این طرح از پروژه‌های مهم و کلان حوزه آب محسوب می‌شود و نیازمند پیگیری در سطح ملی و تأمین اعتبارات لازم است که مدیریت شهرستان آن را دنبال خواهد کرد.

فرماندار رشت خاطرنشان کرد: در عین حال، نباید اجرای پروژه‌های کوچک‌تر آبرسانی روستایی متوقف بماند و باید با اولویت‌بندی، زمینه بهره‌مندی سریع‌تر مردم از آب شرب پایدار فراهم شود.

میرغضنفری در ادامه از روستای رودپشت نیز بازدید کرد و ضمن بررسی روند اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت راه روستایی، مسائل و مطالبات مردم در حوزه‌های مختلف از جمله ورزش، برق و زیرساخت‌های خدماتی را مورد بررسی قرار داد.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن زیرساخت‌های روستایی گفت: تأمین برق، توسعه مخابرات و ارتقای پوشش ارتباطی از جمله مطالبات مردم مناطق روستایی است که باید با استفاده از ظرفیت اعتبارات شهرستانی و استانی و در موارد لازم از محل اعتبارات ملی پیگیری و رفع شود.

فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه حضور میدانی مدیران موجب شناخت دقیق‌تر مسائل و تصمیم‌گیری بر مبنای واقعیت‌های موجود می‌شود، افزود: بازدیدهای میدانی زمانی اثربخش خواهد بود که با پیگیری مستمر همراه شود و نتیجه آن در زندگی و رفاه مردم نمایان شود.

وی تأکید کرد: هدف از این بازدیدها شناسایی موانع، تسریع در اجرای پروژه‌ها و فراهم کردن شرایطی است که مردم مناطق روستایی از خدمات پایدار و باکیفیت برخوردار شوند.