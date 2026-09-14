به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد گلزاری، در جلسه مشترک وزارت بهداشت، با ارکان شورای اطلاعرسانی دولت که در وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به عملکرد نظام سلامت در شرایط بحرانی، اظهار کرد: یکی از نقاط قوت وزارت بهداشت در این دوره، همراهی با مردم و شکلگیری تصویر مثبت از نظام سلامت در اذهان عمومی بود.
وی با بیان اینکه در این دوره، بسیاری از روشهای سنتی و تکراری در حوزه ارتباط با مردم کنار گذاشته شد، افزود: همه ظرفیتهای وزارت بهداشت و مجموعه استانداریها و معاونتهای مختلف برای گفتوگوی مستقیم با مردم به کار گرفته شد و این رویکرد در مدیریت افکار عمومی بسیار مؤثر بود.
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت، صداقت در اطلاعرسانی را یکی از مهمترین عوامل موفقیت وزارت بهداشت دانست و گفت: در مواردی که مسئله یا کمبودی وجود داشت، تلاش شد موضوع با مردم صادقانه مطرح و درباره آن توضیح داده شود. این شیوه ارتباطی، اعتماد و پذیرش بیشتری در جامعه ایجاد کرد.
گلزاری با اشاره به شرایط اقتصادی و تداوم وضعیت خاص کشور، خاطرنشان کرد: امروز یکی از مهمترین مطالبات مردم، موضوع دارو و کمبودهای احتمالی در این حوزه است و همچنان باید با مردم صادقانه سخن گفت و تجربه یک سال گذشته نشان داد که گفتوگوی صادقانه و شفاف با مردم میتواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
وی با قدردانی از عملکرد وزارت بهداشت در روزهای بحرانی جنگ ، پروتکلمحوری را یکی از نقاط قوت این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: پروتکلمحوری وزارت بهداشت در جنگ، بسیار به کشور کمک کرد و بسیاری از مشکلات را مدیریت و حل کرد.
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت ادامه داد: وزارت بهداشت در موضوع اطلاعرسانی آمار، اعلام مجموع شهدا و دیگر اتفاقات مرتبط با جنگ، از جمله دستگاههایی بود که باید در خط مقدم فعالیت میکرد و در روزهای بحرانی، مهمترین دستگاههای کشور که به لحاظ پروتکلی مسئولیت داشتند، سربلند عمل کردند.
گلزاری همچنین با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر تقویت نظام شبکهای ارتباطات در کشور، گفت: روستاها و نقاط مختلف کشور باید بتوانند پیامها و ارتباطات دولت را به شکلی منسجم دریافت کنند. خوشبختانه زیرساخت و زیربنای این نظام شبکهای در وزارت بهداشت وجود دارد و یکی از دلایل موفقیت این وزارتخانه نیز همین نظام شبکه و ارتباط منسجم میان سطوح مختلف آن است.
وی افزود: با توجه به تجربه موفق وزارت بهداشت و زیرساخت موجود در این وزارتخانه، امیدواریم با کمک مجموعه روابط عمومی و اطلاعرسانی، تحول جدیدی در نظام شبکه ارتباطی کشور ایجاد شود.
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت با قدردانی از تلاشهای مجموعه روابط عمومی وزارت بهداشت، گفت: اگر وزارت بهداشت امروز بهعنوان یکی از دستگاههای برتر شناخته میشود، این موفقیت حاصل پیگیریها، فعالیتها و حساسیتی است که مجموعه روابط عمومی در سراسر بدنه وزارتخانه دارد.
وی با اشاره به موفقیت وزارت بهداشت در جشنواره شهید رجایی، اظهار کرد: آنچه در جشنواره شهید رجایی اتفاق افتاد، نشاندهنده عملکرد واقعی و قابل اتکای وزارت بهداشت است و امیدوارم این وزارتخانه همچنان این سطح از عملکرد را حفظ کرده و این مسیر را ادامه دهد.
آغاز به کار دولت چهاردهم در شرایط بحرانی
در ادامه، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، با اشاره به شرایط آغاز به کار دولت چهاردهم، اظهار کرد: یکی از ویژگیهای دو سال گذشته، همزمانی بحرانهای متعدد بود؛ بهگونهای که با پایان یک بحران، بحران دیگری آغاز نمیشد، بلکه چندین بحران به صورت همزمان بر کشور تحمیل شد.
وی با اشاره به بحران بدهیهای انباشته در آغاز فعالیت دولت، افزود: در زمان شروع به کار دولت چهاردهم، مجموعهای از بدهیها و تعهدات انباشته در وزارتخانههای مختلف وجود داشت. وزارت بهداشت با حجم قابل توجهی از بدهیها مواجه بود و در وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاهها نیز تعهدات سنگینی وجود داشت. بدهی به گندمکاران، پرستاران و بازنشستگان نیز از جمله این موارد بود که به صورت انباشته به دولت منتقل شد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت ادامه داد: در کنار این مسائل، حوادث و بحرانهای امنیتی و منطقهای نیز به صورت متوالی رخ داد؛ از ترور شهید اسماعیل هنیه و آغاز جنگ گرفته تا حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه و سپس مجموعهای از تحولات منطقهای و بینالمللی که شرایط کشور را پیچیدهتر کرد.
حضرتی با اشاره به همزمانی جنگ با خشکسالی و مشکلات اقتصادی، تصریح کرد: جنگ ۱۲ روزه، موضوع اسنپبک، ناآرامیهای دیماه و سپس جنگ ۴۰ روزه، مجموعهای از بحرانهایی بود که در فاصلهای کوتاه کشور با آنها مواجه شد.
وی، شهادت رهبر معظم انقلاب را نیز یکی از پیچیدهترین مقاطع این دوره دانست و گفت: سالها این دغدغه در میان دلسوزان و فعالان سیاسی وجود داشت که کشور چگونه باید از بحران جانشینی و خلأ ناشی از فقدان یک رهبر بزرگ، باتجربه و برخوردار از شناخت عمیق نسبت به مسائل داخلی و خارجی عبور کند. این موضوع به یکی از پیچیدهترین آزمونهای تاریخ کشور تبدیل شد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به فشارهای خارجی و تحولات منطقهای افزود: در این شرایط، دولت با مجموعهای از اقدامات و فشارهای خارجی نیز مواجه بود؛ از روی کار آمدن دولت ترامپ و تحولات منطقه خلیج فارس گرفته تا تحولات غزه، لبنان و سوریه و همچنین فشارهای اقتصادی و جنگ تعرفهای.
حضرتی با بیان اینکه دشمنان جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف صراحتاً از فروپاشی و تجزیه ایران سخن گفتهاند، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، مسئله اصلی این بود که چگونه میتوان کشور را حفظ کرد و از این مجموعه بحرانهای همزمان عبور داد.
وی تأکید کرد: مرور این شرایط برای این است که بدانیم دولت چهاردهم فعالیت خود را در چه فضای پیچیدهای آغاز کرد و چگونه کشور توانست با وجود فشارهای داخلی و خارجی، جنگ، بحرانهای اقتصادی و تحولات منطقهای، مسیر خود را ادامه دهد.
حضرتی گفت: تجربه این دو سال نشان داد که حفظ انسجام ملی، مدیریت بحران و عبور از مقاطع حساس، نیازمند همکاری و همراهی همه بخشهای کشور و مردم است.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با بیان اینکه مهمترین مسئله در بحرانهای اخیر، چگونگی حفظ کشور و تداوم خدمترسانی بود، گفت: اینکه چگونه کشور از هم نپاشید و توانستیم در بخشهای سلامت، لجستیک، پشتیبانی نیروهای مسلح، معیشت و انرژی به مردم خدمترسانی کنیم، یک دستاورد بزرگ و افتخارآمیز است.
حضرتی افزود: هر یک از این حوزهها به تنهایی یک میدان جنگ بود و اینکه توانستیم از این شرایط سربلند و سرافراز بیرون بیاییم و خدمترسانی را ادامه دهیم، اهمیت زیادی دارد. امروز در وزارت بهداشت، پروندهای سراسر افتخار و سربلندی در این زمینه پیش روی ماست و در سایر بخشها نیز شرایط به همین شکل بوده است.
وی با اشاره به مدیریت موفق تأمین سوخت در شرایط جنگی اظهار کرد: در یک روز و در یک ساعت، انبارهای نفت شهرری، شهران و بلوار ارتش مورد حمله قرار گرفت، اما بدون اینکه مردم با کمبود یا اختلال جدی مواجه شوند، سوخت در جایگاهها تأمین شد و صف و توقفی شکل نگرفت. در همین شرایط، انبارهای کالا و فروشگاهها نیز تأمین بودند.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت ادامه داد: این موفقیت حاصل یک رابطه دوطرفه میان مردم و مسئولان بود. پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم، از بحرانهای متعدد کشور سخن گفته میشد و حتی در مقطعی از هفت ابر بحران یاد شد، اما به اعتقاد من دو بحران اصلی، ناامیدی نسبت به آینده و بیاعتمادی نسبت به مسئولان بود.
حضرتی تأکید کرد: این دو بحران تا حدودی و نه به طور کامل، کاهش پیدا کرد و یک رابطه اعتماد میان مردم، مسئولان، حاکمیت و رئیسجمهور شکل گرفت؛ رابطهای که در سایه عملکرد دقیق، بهموقع و ارائه روایتهای درست از اقدامات و شرایط کشور تقویت شد.
وی با بیان اینکه جنگ و توطئههای دشمن همچنان ادامه دارد، گفت: دشمن چه در داخل و چه در خارج کشور و چه از طریق جنگ و چه با فشارهای اقتصادی، همچنان در حال توطئه است و راه عبور از این شرایط، گفتوگوی صادقانه و بهموقع با مردم است.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت افزود: باید اقدامات انجامشده را دقیق برای مردم روایت کنیم و درباره کارهایی که هنوز انجام نشده نیز صادقانه بگوییم که انجام نشده است؛ زمان اجرای آن، مجری و تاریخ اتمام کار نیز باید مشخص باشد. صحبتهای کلی و مبهم با مردم، جز ناامیدی و بیاعتمادی نتیجه دیگری ندارد.
حضرتی در ادامه با تقدیر از عملکرد وزارت بهداشت در حوزه اطلاعرسانی تصریح کرد: یکی از دلایل موفقیت وزارت بهداشت این بود که صادقانه با مردم صحبت کرد، بهموقع گزارش داد و اقدامات انجامشده را دقیق روایت کرد.
وی ادامه داد: برای نمونه، اعلام شد که ۱۰۰ دستگاه آمبولانس به مجموعه حملونقل بیماران اضافه شده است؛ اما در کنار بیان این اقدام، باید به مردم گفته شود که این تنها بخشی از مسیر است و کار هنوز به پایان نرسیده است. همچنین در مورد بیمارستانهای آسیبدیده نیز باید با مردم صادقانه سخن گفت؛ بخشی از بیمارستانهای تخریبشده بازسازی شدهاند، اما هنوز حدود ۲۰ درصد از اقدامات باقی مانده و باید زمان تکمیل آن نیز به مردم اعلام شود.
حضرتی خاطرنشان کرد: روایت دقیق، صادقانه و بهموقع از اقدامات و کاستیها، مهمترین عامل در تقویت اعتماد عمومی و امید مردم به آینده است.
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