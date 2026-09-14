کشف محموله ۲۱ میلیاردی سیگار قاچاق در شهرضا؛ فرار قاچاقچیان ناکام ماند

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: مأموران مستقر در ایستگاه بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا با همکاری یگان تکاوری در راستای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا، حین کنترل و پایش خودروهای عبوری به دو دستگاه سواری پژو ۴۰۵ و پژو پارس مشکوک شده و دستور توقف صادر کردند.

وی افزود: رانندگان این خودروها بدون توجه به فرمان ایست پلیس، اقدام به فرار کردند که مأموران با بهره‌گیری از تجهیزات فنی و شگردهای تخصصی، پس از یک عملیات تعقیب و گریزِ سریع، هر دو خودرو را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با بیان اینکه مأموران در بازرسی دقیق از خودروهای توقیفی، مجموعاً ۴۰۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق را کشف کردند، تصریح کرد: برابر اعلام نظر کارشناسان، ارزش ریالی این محموله ۲۱ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ پورخاقان از دستگیری متهمان این پرونده خبر داد و گفت: افراد بازداشت‌شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه با قاچاق کالا خاطرنشان کرد: نیروهای انتظامی با اشراف کامل اطلاعاتی و عملیاتی بر محورهای مواصلاتی، با هرگونه فعالیت مجرمانه در حوزه قاچاق برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد داشت و اجازه نخواهد داد سودجویان از محورهای این شهرستان برای انتقال و توزیع کالای غیرقانونی استفاده کنند.