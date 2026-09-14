به گزارش خبرنگار مهر، «عشق ماند» به قلم ارشد تهماسبی، «نوای نو» با نظارت امیرمهیار تفرشی پور و «تصنیف مرغ سحر» عنوان سه اثر جدید در بخش تالیفات موسیقایی است که طی روزهای گذشته در ۲ حوزه موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی جهانی توسط نشر ماهور پیش روی مخاطبان و پژوهشگران عرصه موسیقی قرار گرفته اند.

ارشد تهماسبی از پژوهشگران، مدرسان و آهنگسازان شناخته شده موسیقی ایرانی در توضیح مجموعه تالیفی پژوهشی «عشق ماند» نوشته است:

آهنگ‌های این مجموعه پیش از این در آلبوم‌های «عشق ماند»، «سایه‌های سبز» و «سعدی نامه» منتشر شده است. بعضی از این آثار که عموماً با کلام‌اند و در یک دسته بندی کلی و با اطلاقی عام می‌توان آنها را تصنیف نامید، از جهت قالب ریتمیک و گردش آهنگ و همچنین تلفیق شعر، با نگاهی متفاوت از آنچه در تصنیف‌های قدیمی و سنتی دیده می‌شود، ساخته شده‌اند.

اکثر تصنیف‌ها با کوتاه ترین جواب و بعضی از تصنیف‌ها مانند «سایه‌های سبز» و «سرو چمن» بدون جوابِ موسیقی ساخته شده‌اند که نشان از نگاه و سلیقه من در این مورد دارند چرا که دوست داشته‌ام کلام و شعر تصنیف با حداقل گسستگی شنیده شود.

امیرمهیار تفرشی پور نوازنده، آهنگساز، رهبر ارکستر و پژوهشگر هم درباره کتاب «نوای نو برای پیانو» مشتمل بر آثار آهنگسازان نوجوان پروژه «ریشه در خاک» نوشته است:

اینجا زمزمه‌های نوجوانانی دیده و شنیده می شود که به زبان نت‌ها ترجمه شده اند؛ جایی که جسارت بر ترسِ از «ندانستن» چیره شد تا شکوهِ «آفریدن» آغاز شود.

ما شاهد زایش آثاری هستیم که در آنها، یادگیریِ دانش موسیقی نه یک تکلیف، که مسیری خلاقانه برای کشف دنیای درون بوده است. این آلبوم، ثمره دست‌های کوچکی است که با جادوی پیانو سلو، سکوت را به رقص درآورده‌اند، با نوای عمیق و رازآلود کلارینت باس از لایه‌های پنهان خیال گفته‌اند و با در هم‌آمیزیِ آواز و پیانو، عریان‌ترین احساساتشان را واگویه کرده‌اند.

مهدی نورمحمدی محقق، پژوهشگر و مدرس موسیقی نیز درباره اثر پژوهشی «تصنیف مرغ سحر» توضیح داده است:

تصنیف «مرغ سحر» یکی از ماندگارترین و تأثیرگذارترین آثار موسیقی ایرانی در یک قرن اخیر است که نه‌تنها در تاریخ موسیقی، که از منظر تحولات اجتماعی و سیاسی نیز قابل مطالعه است.

«مرغ سحر» تنها یک تصنیف مشهور و موفق به جهت ساخت ملودی و تلفیق شعر و موسیقی نیست؛ آیینه‌ای است که امید، آرزو، عدالت‌خواهی را بازتاب می‌دهد و از معدود آهنگ‌هایی است که میلیون‌ها ایرانی آن را به خاطر سپرده‌اند و هم خوانی می‌کنند و به‌ این‌گونه به یک میراث فرهنگی و معنوی بدل شده است.

کتاب پیش رو تلاشی برای واکاوی این اثر ماندگار، از منظر چگونگی ساخت شعر و آهنگ تا شناسایی مهم‌ترین خوانندگان آن در یک سده اخیر است.