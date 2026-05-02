کتاب «موسیقی خلیج فارس» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر،جلد اول مجموعه «موسیقی خلیج فارس؛ مطالعه مردم شناختی آوای مادرانه در استان بوشهر» تالیف علیرضا رمضانی، پژوهشگر، نویسنده و موسیقی‌دان جنوبی به همت انتشارات «سرای کتاب» منتشر و راهی بازار کتاب شد.

نویسنده کتاب «موسیقی خلیج فارس» در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این کتاب با هدف پژوهش در موسیقی استان‌های ساحلی خلیج‌فارس به نگارش درآمده و دربردارنده مطالعات مردم‌شناختی موسیقی استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان است.

علیرضا رمضانی ادامه داد: جلد اول این اثر چند جلدی نتیجه حدود ۱۰ سال پژوهش بر روی آواهای مادرانه در استان بوشهر است. این پژوهش به روش میدانی و کتابخانه‌ای انجام شده و ابتدا اشعار آواهای مادرانه از تولد تا عروسی و عزاداری ضبط شده، نت‌نگاری و تحلیل موسیقایی شده و سپس مورد تحلیل جامعه‌شناختی و مردم شناختی قرار گرفته است.

وی افزود: در ادامه رسم و رسومات هر منطقه در بخش مربوط به آواهای آن منطقه آمده‌است، همچنین اشعار موسیقایی هر بخش با ادبیات بومی استان بوشهر همراه با ترجمه فارسی قید شده‌است.

رمضانی تاکید کرد: افزون بر این، شناخت‌نامه موسیقی استان بوشهر، گونه‌شناسی موسیقی استان بوشهر ، گذری بر تاریخ موسیقی و نگاهی به ادبیات بومی استان بوشهر نیز در این پژوهش گنجانده شده است.

این موسیقی‌دان و پژوهشگر جنوبی در خصوص فصول این اثر پژوهشی بیان کرد: در مجموع جلد اول کتاب «موسیقی استان بوشهر» در بردارنده فصولی شامل آواهای لالایی، نازآوا، کارآوا، آوای حماسی، آوای آیینی، آوای شادمانه، آوای درمان، آوای غمگنانه، آوای مذهبی به همراه رسم و رسومات هر منطقه (از شمال تا جنوب) استان بوشهر و همچنین موسیقی قشقایی دشتستان است.

وی یادآور شد، در این اثر، مصاحبه‌های میدانی همراه با تصاویر و معرفی جغرافیای مناطق مختلف استان بوشهر نیز جانمایی شده است. از نکات برجسته این اثر موسیقایی می‌توان به نگارش بخش مستقل پژوهشی اشاره کرد که با عنوان «چگونگی شیوه پژوهش برای پژوهشگران و دانشگاهیان» آمده‌است.

رمضانی تاکید کرد: امیدوارم در ادامه مطالعات مردم‌شناختی موسیقی خلیج فارس، دیگر موضوعات مردم‌شناختی موسیقی استان‌های بوشهر و خوزستان و هرمزگان از سوی پژوهشگران این حوزه به نگارش درآید.

یادآوری می‌شود، جلد اول مجموعه «موسیقی خلیج فارس؛ مطالعه مردم شناختی آوای مادرانه در استان بوشهر» تالیف علیرضا رمضانی در ۱۴۲۰ صفحه به همت انتشارات «سرای کتاب» فروردین ۱۴۰۵ منتشر شده است.