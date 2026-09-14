به گزارش خبرگزاری مهر، محمد لکزایی اظهار کرد: اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) اراضی کشاورزی و باغها با هدف کاهش تداخلات و رفع تعارضات ارضی، تعیینتکلیف اراضی ملی و مستثنیات و مهمتر از همه، تثبیت مالکیت و ایمنسازی اسناد کشاورزان در دستور کار ویژه این مدیریت قرار دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زهک افزود: با همکاری تنگاتنگ با اداره ثبت اسناد و املاک، روند صدور اسناد تکبرگی برای متقاضیان با شتاب مطلوبی در حال انجام است و تاکنون بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ جلد سند تکبرگی برای بهرهبرداران صادر شده است.
وی در خصوص اقدامات صورتگرفته در زمینه رفع تداخلات اراضی نیز گفت: در این راستا تعداد ۱۰ منطقه به مساحت ۱۰ هزار هکتار منجر به رفع تداخل شده است که مالکان و بهرهبرداران این مناطق میتوانند با در دست داشتن مدارک قانونی و با همکاری اداره ثبت، نسبت به دریافت سند تکبرگی اقدام نمایند.
وی با تأکید بر اینکه مستندسازی اراضی یکی از ارکان اصلی امنیت معیشتی و توسعه پایدار کشاورزی است، خاطرنشان کرد: صدور اسناد تکبرگی علاوه بر شفافیت در مالکیت و کاهش دعاوی ملکی، مسیر را برای بهرهمندی از تسهیلات بانکی، اجرای طرحهای توسعه زیرساختهای آبیاری و استفاده از حمایتهای قانونی دولت برای کشاورزان هموار میسازد.
مدیر جهاد کشاورزی زهک در پایان از تمامی کشاورزان، باغداران و مالکان اراضی در سطح این شهرستان خواست تا با مراجعه به واحد امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زهک، نسبت به پیگیری امور نقشهبرداری و ثبت درخواستهای خود اقدام کنند تا از مزایای قانونی این طرح بهرهمند شوند.
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