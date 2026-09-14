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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

کشف ۶ قبضه سلاح جنگی در مرزهای سیستان و بلوچستان

کشف ۶ قبضه سلاح جنگی در مرزهای سیستان و بلوچستان

زاهدان- فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از کشف تعداد ۶ قبضه سلاح جنگی کلت کمری در مناطق مرزی جنوب شرق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد رفیعی گفت: مرزداران سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی در سطح حوزه استحفاظی از ورود قاچاقچیان سلاح جنگی غیرمجاز مطلع شدند و جهت دستگیری و خنثی کردن اهداف سوء آنها، بلافاصله تمهیدات لازم را به کار گرفتند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در ادامه افزود: مرزداران در این عملیات ضربتی و مقتدرانه پس از شناسایی منطقه، توانستند ضمن درگیری با قاچاقچیان مسلح، تعداد ۶ قبضه سلاح جنگی کلت کمری، بهمراه ۱۳ خشاب و ۱۴ قشنگ مربوطه را کشف کردند.

وی با بیان اینکه قاچاقچیان با استفاده از شرایط جغرافیایی از محل متواری که تلاش مرزبانان برای دستگیری آنان ادامه دارد، عنوان کرد: قاچاقچیان قصد داشتند این سلاح ها و مهمات جنگی را جهت اقدامات تروریستی و ناآمن کردن جامعه وارد کشور کنند که در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند.

سردار رفیعی در پایان ضمن هشدار به قاچاقچیان ، اشرار و معاندین، بر عزم جدی نیروهای مرزبانی در برخورد قاطع با هرگونه شرارت و تحرک قاچاقچیان در مرزهای جنوب شرق تأکید کرد.

کد مطلب 6946559

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