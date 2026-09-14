به گزارش خبرگزاری مهر، فرخنده جلالی در آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی فیلمنامه‌نویسی خلیج فارس، اظهار کرد: در ادامه سیاست‌های جریان‌سازی رویدادهای فرهنگی و هنری خلیج فارس، این جشنواره در دو بخش «آزاد» و «مثلث آبی» که آثار موضوعی مرتبط با خلیج فارس را دربرمی‌گرفت، از سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افزود: به دلیل شرایط خاص مهلت ارسال آثار در چند مرحله تمدید شد و در نهایت ۲۷۶ اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که شامل ۲۱۹ اثر داستانی ۳۴ اثر پویانمایی ۱۳ اثر مستند و ۱۰ فیلمنامه تجربی بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، بیان کرد: حضور و همراهی ۱۸۵ هنرمند از ۲۷ استان کشور میزان مشارکت این دوره را نسبت به دوره نخست نزدیک به ۲۰۰ درصد افزایش داد.

جلالی ادامه داد: بیشترین مشارکت در این دوره به ترتیب مربوط به هنرمندان استان‌های تهران با ۵۶ اثر، هرمزگان با ۳۱ اثر و خوزستان با ۲۶ اثر بود.

وی تصریح کرد: فیلمنامه‌های ارائه شده در این جشنواره دستمایه‌ای ارزشمند برای تولیدات سینماگران استان و کشور است و با برنامه‌ریزی‌های آتی دبیرخانه، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نقد و بررسی آثار هنرمندان شرکت‌کننده می‌تواند موجب بالندگی و تقویت هنر فیلمنامه‌نویسی، به ویژه در هرمزگان شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، گفت: این جشنواره به همت انجمن سینمای جوانان بندرعباس به عنوان دبیرخانه جشنواره برگزار شد و سه استاد حوزه فیلمنامه‌نویسی کشور، فرهاد توحیدی، فریدون فرهودی و جاسم قاسمعلی، در همین روزهای پراضطراب جنگ، خوانش و داوری آثار را انجام دادند.

برگزیدگان بخش آزاد

بر اساس نتایج نهایی اعلام شده در بخش بهترین فیلمنامه پویانمایی بخش آزاد، فیلمنامه «آنها می‌خندند» به نویسندگی برزان رستمی از سنندج به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد و لوح تقدیر و جایزه ۱۰۰ میلیون ریالی به وی اهدا شد.

در بخش بهترین فیلمنامه تجربی بخش آزاد نیز فیلمنامه «چمدان» به نویسندگی امیرمحمد جمالی‌زاده از بندرعباس برگزیده شد و لوح تقدیر و جایزه ۱۰۰ میلیون ریالی دریافت کرد.

در بخش بهترین فیلمنامه مستند بخش آزاد، فیلمنامه «زنان عاشق، زنان دربند» به نویسندگی مهدی مرادی از قزوین به عنوان اثر برگزیده معرفی شد و جایزه ۱۰۰ میلیون ریالی را از آن خود کرد.

در بخش بهترین فیلمنامه داستانی بخش آزاد، فیلمنامه «جاشو» به نویسندگی اشکان چاوشی از کرمانشاه رتبه سوم را کسب کرد و جایزه ۸۰ میلیون ریالی دریافت کرد.

رتبه دوم این بخش به فیلمنامه «منطقه کور» به نویسندگی محسن کریمیان از تهران اختصاص یافت و جایزه ۹۰ میلیون ریالی به وی اهدا شد.

همچنین فیلمنامه «الکس» به نویسندگی حسین شاعری از تهران رتبه نخست بخش بهترین فیلمنامه داستانی آزاد را کسب کرد و جایزه ۱۰۰ میلیون ریالی را به خود اختصاص داد.

برگزیدگان بخش مثلث آبی

در بخش بهترین فیلمنامه پویانمایی «مثلث آبی»، فیلمنامه «عطا، نقطه، دریا» به نویسندگی اشرف (فروغ) موسی‌خانی از تهران به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد و لوح تقدیر و جایزه ۱۵۰ میلیون ریالی دریافت کرد.

در بخش بهترین فیلمنامه مستند مثلث آبی، فیلمنامه «خانه کنگی» به نویسندگی غلامرضا رحیمی از بندرعباس رتبه دوم را به دست آورد و جایزه ۱۰۰ میلیون ریالی دریافت کرد.

فیلمنامه «آن‌سوی آب هنوز ایران است» به نویسندگی حامد کوهزاد از تهران نیز رتبه نخست این بخش را کسب کرد و جایزه ۱۵۰ میلیون ریالی به وی اهدا شد.

در بخش بهترین فیلمنامه داستانی مثلث آبی نیز فیلمنامه «بدون سکنه» به نویسندگی عباس حیاتی از بوشهر به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد و لوح تقدیر و جایزه ۱۵۰ میلیون ریالی دریافت کرد.

جایزه ویژه هیئت داوران

همچنین جایزه ویژه هیئت داوران دومین جشنواره ملی فیلمنامه‌نویسی خلیج فارس به فیلمنامه «ناخدا عباس دریانورد» به نویسندگی ایرج عباسی از خوزستان اختصاص یافت.

این اثر نشان خلیج فارس، تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه ویژه هیئت داوران به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال را دریافت کرد.

در این دوره از جشنواره از برگزیدگان هرمزگانی نیز به صورت حضوری تقدیر شد.