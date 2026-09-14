تلاش پلیس لرستان برای مدیریت ترافیک در آستانه بازگشایی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد تدین پور صبح امروز دوشنبه با اشارهبهنزدیک شدن به شروع سال تحصیلی و افزایش چشمگیر ترددها در سطح شهر، اظهار داشت: باتوجهبه اینکه خرمآباد علاوه بر حجم بالای تردد داخلی، به دلیل ماهیت مرکز استان، میزبان مسافران و مهمانان عزیز از سایر شهرستانها و استانهای همجوار برای خرید و مأموریتهای مختلف است، حجم ترافیک در مسیرهای اصلی شهر بهشدت افزایشیافته است.
وی تأکید کرد: عوامل پلیس راهور با تمام توان و با حداکثر حضور در سطح تقاطعها و معابر، در تلاشاند تا گرههای ترافیکی را برطرف کرده و جریان حرکت را روان سازند.
رئیس پلیس راهور لرستان در ادامه از شهروندان خرمآبادی درخواست کرد تا باتوجهبه شرایط ترافیکی، تاحدامکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.
سرهنگ تدین پور همچنین خطاب به مهمانان عزیز استان، افزود: خواهشمند است برای جلوگیری از ایجاد اختلال در حرکت خودروها، از پارکهای نامتعارف، دوبل و توقف در محلهای ممنوعه خودداری کرده و از پارکینگهای عمومی سطح شهر استفاده کنند تا با همکاری همهٔ شهروندان، شاهد ترافیکی روان و امن در سطح شهر باشیم.
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