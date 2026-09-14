افزایش بیش از ۳ درصدی قیمت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تشدید نگرانیها درباره عرضه جهانی به دلیل تنشها در منطقه خاورمیانه و حمله به خط لوله نفت عربستان سعودی سبب شد قیمت نفت روز دوشنبه (۲۳ شهریور) با رشد بیش از ۳ درصدی همراه شود.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۳ و ۴۰ دقیقه بامداد دوشنبه به وقت گرینویچ با ۳ دلار و ۲۱ سنت یا ۳.۱ درصد افزایش، به ۱۰۷ دلار و ۸۲ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۳ دلار و ۱۷ سنت یا ۳.۲ درصد افزایش، ۱۰۳ دلار و ۲۲ سنت بهازای هر بشکه دادوستد شد.
تحلیلگران راهبردی کالا در مؤسسه آیانجی اعلام کردند: این وضع به دنبال تشدید حملهها به زیرساختهای انرژی عربستان سعودی، ازجمله هدف قرار گرفتن خط لوله مهم شرق به غرب این کشور، رخ داده است.
بااینحال، تحلیلگران یادآور شدند که میزان خسارت احتمالی به این خط لوله و مدتزمان توقف فعالیت آن هنوز مشخص نیست.
به گفته مقامهای سعودی، فعالیت خط لوله نفت شرق به غرب عربستان پس از یک حمله پهپادی بهطور موقت متوقف شده است. توقف فعالیت این خط لوله حداکثر ۴ درصد از عرضه جهانی نفت را تهدید میکند. عربستان از این خط لوله بهعنوان جایگزینی برای صادرات نفت خام خود بدون نیاز به عبور از تنگه هرمز استفاده میکرد.
به گفته سه منبع در صنعت صادرات نفت عربستان، با توقف فعالیت این خط لوله، ذخیرهسازیهای موجود در بندر ینبع فقط برای صادرات پنج تا هفت روز این کشور کفایت میکند.
قیمت نفت هفته گذشته در پی تنشها در خاورمیانه افزایش ۸ درصدی را ثبت کرد و برای نخستین بار از ماه ژوئیه، از مرز ۱۰۰ دلار برای هر بشکه فراتر رفت.
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