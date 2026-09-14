قیمت جهانی نفت مجددا افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، قیمت جهانی نفت خام برنت در ابتدای معاملات امروز دوشنبه و در سایه تنش های موجود در تنگه هرمز مجددا شاهد افزایش بود به طوری که با ثبت ۳.۴۷ درصد به ۱۰۸.۲۴ دلار در هر بشکه رسید.

بر اساس این گزارش، نفت خام غرب تگزاس نیز با افزایش ۳.۲۶ درصدی به ۱۰۳.۳۲ دلار رسید.

علاوه بر تنش های منطقه خلیج فارس و تجاوزات آمریکا در تنگه هرمز، این افزایش قیمت به دلیل هدف قرار گرفتن خط لوله انتقال نفت شرق به غرب عربستان صورت گرفته است. این خط لوله روزانه حدود ۵ میلیون بشکه نفت را منتقل می کرد.

در این گزارش آمده است که به تعویق افتادن نشست میان ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در عمان نیز در این روند بی تأثیر نبوده است.