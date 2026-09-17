به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه ای اعلام کرد: نسبت به افزایش تنش‌ ها در منطقه که بر عرضه جهانی انرژی تأثیر می‌ گذارد، ابراز نگرانی می‌ کنیم. بار دیگر بر لزوم خویشتنداری و کاهش تنش ها در منطقه تأکید می‌کنیم.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه پاکستان در این خصوص آمده است: از وحدت لبنان و حاکمیت آن بر قلمرو خود حمایت می‌ کنیم و آماده تعمیق همکاری‌ ها با دولت لبنان هستیم.

اسلام آباد در این بیانیه بی اشاره به تجاوز غیرقانونی ریاض به صنعا، ادعا کرده است: هدف قرار دادن زیرساخت‌ ها در عربستان سعودی را محکوم می‌ کنیم و در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی این پادشاهی، در کنار آن می‌ ایستیم!