آموزش هوش مصنوعی به ۲۱۰ هزار معلم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده صبح دوشنبه در سفر به استان چهارمحال و بختیاری و در نشست شورای آموزش و پرورش استان، اظهار کرد: در آستانه بازگشایی مدارس و اجرای رویداد ملی «پروژه مهر»، توفیق حضور در استان چهارمحال و بختیاری را داشتم و از صبح امروز جلسات مختلفی با معلمان مدارس غیردولتی، مدیران مدارس دولتی و غیردولتی و اعضای کارگروه پروژه مهر برگزار شد.
وی افزود: همچنین جلسه شورای آموزش و پرورش استان با حضور اعضای شورا و استاندار برگزار شد که مصوبات خوبی داشت و از نظر اجرایی نیز جلسهای کاربردی در آستانه اجرای پروژه مهر بود.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات انجامشده از ماههای گذشته برای آمادهسازی سال تحصیلی جدید، بیان کرد: در وزارت آموزش و پرورش از ماههای گذشته تکمیل فرآیند سال تحصیلی گذشته، بهویژه برگزاری آزمونهای نهایی، در دستور کار قرار داشت و همزمان برنامهریزی برای آغاز سال تحصیلی آینده نیز انجام شد.
محمودزاده ادامه داد: موضوعاتی از جمله ثبتنام دانشآموزان، ساماندهی نیروی انسانی، آمادهسازی فضاهای آموزشی، امکانات و تجهیزات مورد نیاز و سایر الزامات پروژه مهر، در جلسات مختلف با مدیران کل آموزش و پرورش استانها به صورت وبیناری و همچنین در جلسات شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با تأکید بر حضوری بودن مدارس در سال تحصیلی جدید، گفت: بررسیهای انجامشده نشان میدهد استانها و مناطق مختلف کشور آمادگی لازم برای آغاز سال تحصیلی جدید را دارند و تلاش میکنیم مهرماه امسال از همان روز نخست با حضور دانشآموزان و با نشاط آغاز شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: برنامهریزی شده است مراسم آغاز سال تحصیلی با حضور مقامات عالیرتبه کشور، رئیسجمهور، استانداران، نمایندگان مجلس و مسئولان محلی در نقاط مختلف کشور برگزار شود.
ساماندهی شهریه مدارس غیردولتی
محمودزاده در ادامه با اشاره به وضعیت مدارس غیردولتی، اظهار کرد: در کنار مدارس دولتی، برنامهریزیهای لازم برای مدارس غیردولتی نیز در حوزه ثبتنام، ساماندهی نیروی انسانی و توزیع کتب درسی انجام شده و فرآیند توزیع کتاب برای دانشآموزان این مدارس نیز همانند سایر دانشآموزان در حال انجام است.
وی درباره شهریه مدارس غیردولتی نیز گفت: موضوع شهریه از اردیبهشتماه تاکنون مدیریت شده و شهریه مدارس بر اساس ضوابط و مقررات مربوط تعیین و ابلاغ شده است.
معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم با توجه به شرایط اقتصادی خانوادهها و توان تابآوری مردم، همکاری لازم میان مدارس و خانوادهها شکل بگیرد تا دانشآموزانی که علاقهمند به تحصیل در مدارس غیردولتی هستند، بتوانند با رعایت شهریههای مصوب در این مدارس حضور پیدا کنند.
آموزش هوش مصنوعی به معلمان
محمودزاده همچنین از اجرای برنامههای آموزشی جدید برای معلمان در تابستان خبر داد و گفت: یکی از برنامههای مهم، آموزش هوش مصنوعی است که برای حدود یک میلیون دانشآموز و ۲۱۰ هزار معلم هدفگذاری شده است.
وی افزود: در مرحله نخست، بخشی از این برنامه به تربیت مدرس اختصاص دارد و در استان چهارمحال و بختیاری نیز این آموزشها در حال اجراست و معلمان با حضور در دورههای آموزشی، آموزشهای تعمیقی در حوزه هوش مصنوعی دریافت میکنند.
معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: هدف این است که آموزشهای ارائهشده به معلمان در ادامه به دانشآموزان منتقل شود و سواد و مهارتهای مرتبط با هوش مصنوعی در فرآیند آموزشی سال تحصیلی جدید توسعه پیدا کند.
اجرای طرحهای فرهنگی و پرورشی برای معلمان
محمودزاده با اشاره به اجرای طرحهای فرهنگی و پرورشی در فصل تابستان گفت: چند برنامه ویژه در حوزه فرهنگی نیز برای معلمان در حال اجراست که از جمله آنها میتوان به آموزش قرآن برای معلمان دوره ابتدایی اشاره کرد.
وی ادامه داد: طرح توسعه و ترویج فرهنگ نماز نیز برای معلمان مدارس غیردولتی در مقطع متوسطه در حال اجراست و همچنین طرح مشاوره برای مدارس هدف در مناطق هدف، با تمرکز بر موضوع آسیبهای اجتماعی، دنبال میشود
معاون وزیر آموزش و پرورش از اجرای طرح جدید در حوزه ترویج فرهنگ عفاف نیز خبر داد و گفت: این طرح بهزودی برای معلمان در سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.
وی در پایان اظهار کرد: با توجه به هماهنگیها و همافزاییهایی که در سراسر کشور در حال شکلگیری است و با توجه به اهتمام رئیسجمهور به مسائل آموزشی و پرورشی و برنامههای جدی وزیر آموزش و پرورش، امیدواریم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ سالی خوب و موفق برای دانشآموزان و معلمان کشور باشد.
نظر شما