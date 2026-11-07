به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، مریم اردبیلی در هشتمین همایش بانوان فعال در عرصه هیات در بندرعباس با اشاره به ایام فاطمیه و ضرورت شناخت عمیق‌تر شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهارکرد: هنوز قدر حضرت صدیقه طاهره(س) را آن‌گونه که باید نشناخته‌ایم. اگر زنان جامعه، ابعاد مجاهدت، شهادت، خطبه فدکیه و ایستادگی ایشان را صرفاً در سطح روایت‌های ساده و محدود بشناسند، عمق این مجاهدت‌ها و تأثیر تاریخی آن را درک نخواهند کرد؛ از همین رو، بازشناسی شخصیت و جایگاه حضرت زهرا(س) یکی از مهم‌ترین وظایف امروز ما است.

وی با بیان اینکه حق امامین انقلاب و میراثی که برای زنان جهان به یادگار گذاشته‌اند نیز مسئولیتی سنگین بر دوش ما قرار داده است، افزود: امامین انقلاب با ترسیم الگوی سوم زن، زنان را از دوگانه تحجر و تجدد رها کردند؛ دوگانه‌ای که با وجود تفاوت ظاهری، هر دو در تعارض میان زنانگی و عاملیت اجتماعی زن ریشه دارند.

مشاور زنان و خانواده شهردار تهران ادامه داد: در نگاه متجددانه، هویت زنانه و نقش‌های خانوادگی مانعی برای پیشرفت تلقی می‌شود و در نگاه متحجرانه نیز با وجود ارزش‌گذاری برای مادری و زنانگی، کنشگری، عقلانیت و اثرگذاری اجتماعی زن با این نقش‌ها در تعارض قرار می‌گیرد. الگوی سوم نشان داد که زن می‌تواند همزمان در خانواده نقش‌آفرین باشد و در تحولات اجتماعی و تاریخی نیز اثرگذار ظاهر شود.

اردبیلی با تأکید بر ضرورت انتقال این میراث فکری و عملی به نسل‌های بعد تصریح کرد: باید ببینیم دختران و زنان جوان جامعه تا چه اندازه با الگوی سوم آشنا هستند و این الگو تا چه اندازه در زندگی و کنشگری ما تجسم پیدا کرده است. این موضوع مطالبه‌ای جدی است که باید آن را دنبال کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت آمادگی جامعه برای تحولات بزرگ پیش‌رو و زمینه‌سازی برای ظهور، نقش زنان را در انتقال پیام حق و حفظ فطرت انسانی بسیار مهم دانست و گفت: مسئولیت ما این است که اجازه ندهیم انسان‌هایی که هنوز نور فطرت در وجودشان زنده است، در هیاهوی جبهه باطل گم شوند و روایت صحیح وقایع و حقیقت‌ها به نسل‌های آینده منتقل نشود.

اردبیلی با اشاره به اهمیت روایت جنایت میناب خاطرنشان کرد: روایت میناب از جنس روایت حضرت علی‌اصغر(ع) و حضرت محسن(ع) است؛ روایتی که مظلومیت را در کنار حقانیت و چهره عریان جبهه باطل به نمایش می‌گذارد و می‌تواند هر انسانی را که ذره‌ای نور فطرت در وجودش باقی مانده باشد، متأثر کند.

وی با تأکید بر اینکه روایتگری از شهدای میناب نباید به واکنش‌های مقطعی و صرفاً سوگوارانه محدود شود، افزود: همان‌گونه که حضرت زینب کبری(س) با روایت حقیقت عاشورا، در برابر روایت‌سازی جبهه باطل ایستادند و پیام حق را به تاریخ رساندند، امروز نیز ما باید روایت‌هایی خلق کنیم که دل‌ها را متحول و جامعه را به حرکت و کنش جمعی وادار کند. خون شهدای ما نباید صرفاً به عنوان یک اتفاق متعلق به گذشته روایت شود؛ این خون‌خواهی باید آینده تاریخ را بسازد.

اردبیلی در ادامه با اشاره به برخی موانع درونی زنان برای نقش‌آفرینی اجتماعی و تاریخی خاطرنشان کرد: گاهی در مواجهه با الگوی سوم، تمام توجه ما به موانع بیرونی معطوف می‌شود؛ در حالی که باید موانع درونی و محدودیت‌های ذهنی خودمان را نیز جدی بگیریم. یکی از مهم‌ترین این موانع، باور نداشتن به توانمندی و ظرفیت اثرگذاری زنان است.

وی با اشاره به شخصیت و مجاهدت‌های مرضیه دباغ، از مبارزان انقلاب اسلامی و فرماندهان سپاه، به خاطره‌ای از دیدار وی با امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: زمانی که بانو دباغ از امام درباره ضرورت حضور و کمک به زنان و مردان مظلوم فلسطین سؤال می‌کند، امام با تأکید بر اینکه این مسئولیت زن و مرد ندارد، می‌فرمایند بر هر زن و مرد مسلمان واجب است برای کمک به مظلومان اقدام کند. بانو دباغ نیز با همین نگاه، مسیر مجاهدت خود را ادامه می‌دهد.

اردبیلی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر معرفی شخصیت بانو دباغ به عنوان الگویی برای زنان و دختران جوان اظهار کرد: در دیداری با فعالان حوزه عفاف و حجاب، رهبر شهید انقلاب تأکید کردند که اگر تصویری از اوج اثرگذاری و کنشگری زنی مانند بانو دباغ به زنان و دختران نشان داده شود، آن‌ها خودشان برای حضور و نقش‌آفرینی پیشقدم خواهند شد. جامعه ما بیش از هر چیز به شناخت الگوهای واقعی و باور به ظرفیت‌های زنان نیاز دارد.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی زنان در حفظ شهرها و محلات طی ماه‌های اخیر افزود: در مقاطعی که کشور با تهدید و هجمه مواجه شد، زنان بدون برنامه‌ریزی و ابلاغ قبلی، با تکیه بر حس مادرانگی خود برای حفظ شهر و محله به میدان آمدند. این حضور نشان داد مادرانگی تعطیل‌بردار نیست؛ همان‌گونه که مادر در هیچ شرایطی مراقبت از فرزندش را رها نمی‌کند، زنان نیز در لحظات حساس، مسئولیت حفظ و مراقبت از شهر و جامعه را بر عهده گرفتند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به عرصه‌های مختلف تقابل امروز، نقش زنان را فراتر از حضور در میدان‌های نظامی دانست و تصریح کرد: امروز با عرصه‌های متعددی از جمله جنگ اقتصادی، فرهنگی، جنگ دوقطبی‌سازی، جنگ روایت‌ها و جنگ تاب‌آوری و استمرار مواجه هستیم که در همه آن‌ها ظرفیت زنان می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

وی با تأکید بر نقش زنان در تقویت تاب‌آوری اقتصادی جامعه افزود: تنظیم الگوی مصرف و آماده‌سازی خانواده‌ها برای مواجهه با شرایط دشوار و جنگ اقتصادی، از جمله عرصه‌هایی است که زنان در آن نقش بی‌بدیلی دارند.

اردبیلی همچنین با اشاره به ضرورت حفظ وحدت اجتماعی در شرایط جنگ فرهنگی تصریح کرد: زنان پیش از ورود به مباحث فکری و اعتقادی، ظرفیت ایجاد همدلی و همگرایی عاطفی و قلبی را دارند. این توانایی می‌تواند به حفظ اصالت‌های ارزشی در کنار تقویت وحدت و کاهش دوقطبی‌های جامعه کمک کند.

وی جنگ روایت‌ها را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های نقش‌آفرینی زنان دانست و گفت: اینکه چگونه بتوانیم از تجربه‌های جامعه، روایت صحیح و اثرگذار خلق کنیم و حقیقت اتفاقات را به فرزندان و نسل‌های آینده منتقل کنیم، یک مسئولیت جدی است. اگر در این عرصه کوتاهی کنیم، ممکن است جبهه حق تضعیف شود.

اردبیلی با تأکید بر اینکه جنگ امروز، جنگ ساختن آینده تاریخ است، خاطرنشان کرد: خون‌خواهی امام شهیدمان نباید صرفاً در جمع‌های محدود باقی بماند، بلکه باید در جان و هویت تک‌تک ایرانیان و مسلمانان حک شود. این مسئولیت نیز بیش از هر زمان دیگری به روایتگری، کنشگری و پیشگامی زنان نیاز دارد.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار حضور و مجاهدت زنان گفت: هنوز از آنچه وظیفه داریم و از ظرفیتی که برای انجام آن داریم، عقب هستیم. باید با مجاهدت فکری و روحی، کنار گذاشتن نفسانیات و تقویت خلوص نیت، اجازه ندهیم میدان‌های کنشگری زنان کمرنگ و محدود شود. امیدوارم به برکت حضرت صدیقه طاهره(س)، مجاهدت‌های همه زنان مؤمن و انقلابی به بهترین سرانجام برسد و زمینه‌ساز ظهور فرزند بزرگوار ایشان باشد.