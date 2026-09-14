۵۸ هزار معلم تهرانی آماده شروع سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پارسا در گردهمایی مدیران مدارس شهر تهران در سالن اجلاس سران درباره رویکرد دولت چهاردهم در حوزه آموزش و پرورش اظهار کرد: دولت شعار خود را با تحول در آموزش و پرورش آغاز کرد و ما نیز در شهر تهران تلاش کردیم هم این شعار را محقق و هم در راستای آن حرکت کنیم.

وی افزود: در حوزه نهضت مدرسه‌سازی و محرومیت‌زدایی از فضاهای آموزشی، کار ویژه‌ای در شهر تهران با حضور استاندار تهران انجام شد که در نتیجه آن سرانه آموزشی بهبود پیدا کرد و شهر تهران که پیش از این در رتبه بیست‌وهشتم کشور قرار داشت، امروز در رتبه نوزدهم کشور قرار گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه این شهر همچنان در حوزه فضاهای آموزشی با محرومیت مواجه است، گفت: در شهر تهران ۸۰۴ مدرسه داریم که نیازمند تخریب و بازسازی هستند. این مدارس در زمره فضاهای فرسوده محسوب می‌شوند و هرچند مقاوم‌سازی شده و از نظر اسکلت و استخوان‌بندی شرایط مناسبی دارند، اما از نظر کالبدی متناسب با شرایط روز دانش‌آموزان نیستند.

وی با قدردانی از دستگاه‌های مختلف برای همراهی با نهضت مدرسه‌سازی در تهران، افزود: در این زمینه همکاری سایر دستگاه‌ها در تهران بسیار ویژه بود؛ همه پای کار آمدند و در نهضت مدرسه‌سازی به آموزش و پرورش کمک کردند.

پارسا، تحول در فرایند یاددهی و یادگیری را بخش مهم‌تر تحول در آموزش و پرورش دانست و گفت: بخش اصلی شعار دولت، که هم رئیس‌جمهور و هم وزیر آموزش و پرورش همواره بر آن تاکید داشته‌اند، تحول در فرایند یاددهی و یادگیری است و قطعا این بخش از اهمیت بیشتری برخوردار است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران افزود: باور ما این است که دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور، فرصتی طلایی برای نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش فراهم کرده‌اند؛ چراکه زمان زیادی برای تحقق شعار تحول در آموزش و پرورش گذاشته شده و این شعار به عنوان سرلوحه کار در همه بخش‌ها قرار گرفته است.

پارسا ادامه داد: در شهر تهران ۵۸ هزار معلم شاغل در مدارس داریم که همه اعضای یک تیم هستند؛ از بنده در اداره کل گرفته تا همکاران در کلاس‌های درس. مدیران مدارس نیز بخش مهمی از این تیم هستند و همه ما در یک قالب و قاب تعریف می‌شویم.

وی با اشاره به شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه پیامی برای مدیران مدارس ارسال کردم و از آن‌ها خواستم به جز دوشنبه و چهارشنبه، برای کمک جهادی و پیشبرد فرایند ثبت‌نام به میدان بیایند. سال گذشته نیز همه مدیران مدارس پای کار آمدند و کادر اجرایی مدارس نیز در این زمینه تلاش زیادی کردند.

برگزاری امتحانات در تهران؛ ناکامی نقشه دشمن برای تعطیلی آزمون‌ها

پارسا با اشاره به برگزاری امتحانات در شرایط خاص کشور گفت: در جنگ رمضان نیز مدیران مدارس مردانه پای کار بودند و در موضوع تشییع رهبر شهیدمان نیز سنگ تمام گذاشتند و با تمام وجود پای کار آمدند و از زائران رهبر شهیدمان میزبانی کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: شاید یکی از اهداف دشمن، برگزار نشدن امتحانات بود که به آن نرسید و از همین تهران این هدف به هم خورد و نقشه شوم دشمن ناکام ماند.

وی با اشاره به مانور بازگشایی مدارس گفت: مدیران مدارس در هفدهم شهریورماه مانور بازگشایی را برگزار کردند و اکنون نیز مسائل روز آموزش و پرورش را برای آغاز سال تحصیلی پیگیری و برای شروع سال تحصیلی برنامه‌ریزی می‌کنند.

پارسا با تاکید بر نقش مدیران مدارس در موفقیت آموزش و پرورش شهر تهران گفت: اگر امروز در تهران موفقیتی وجود دارد و آرامشی حاکم است، حتماً حاصل زحمات مدیرانی است که امروز اینجا جمع شده‌اند. هیچ‌کس نمی‌تواند این موفقیت را به اداره کل، اداره منطقه یا بخش دیگری منتسب کند؛ همه ما در یک قاب تعریف می‌شویم.

دستورالعمل و بخشنامه به‌تنهایی ابزار مناسبی برای ارتقای کیفیت نیست

پارسا با اشاره به رویکرد مشارکت‌محور آموزش و پرورش شهر تهران اظهار کرد: تلاش کردیم آنچه وزیر آموزش و پرورش بر آن تاکید و دستور داده است، یعنی مشارکت‌پذیری و مشارکت‌جویی را در تهران دنبال کنیم و ظرفیت نهادها و دستگاه‌های مختلف را به میدان بیاوریم.

وی افزود: امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تهران پای ثابت برنامه‌های ما هستند و به عنوان کسانی که می‌توانند در حل مشکلات مدرسه و آموزش و پرورش کمک کنند، همراه ما هستند. از سوی دیگر، ما نیز مشارکت‌جو هستیم و به دنبال ایجاد فضا و فرصت برای استفاده از ظرفیت‌های مختلف هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به گفتمان شکل‌گرفته در آموزش و پرورش شهر تهران گفت: در پنج جلسه‌ای که فرصت داشتم به صورت مجازی با مدیران مدارس صحبت کنم، این پیام را منتقل کردم که در آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت، دستورالعمل و بخشنامه ابزار مناسب مدیریتی برای ارتقای کیفیت نیست.

پارسا تاکید کرد: ما مسائل شهر تهران را با توافق و تفاهم بر سر مسائل، پیگیری و رصد می‌کنیم. هیچ‌کس در این جمع، نه مدیران مناطق و نه بنده در اداره کل، این باور را ندارد که با دستورالعمل می‌توان کیفیت را بالا برد؛ چنین اتفاقی حتماً نخواهد افتاد.

وی مدیر مدرسه را «راهبر آموزشی» دانست و گفت: مدیر مدرسه به عنوان راهبر آموزشی قطعاً می‌تواند این نقش را ایفا کند.

عدالت، کیفیت و هویت؛ سه محور مورد توجه آموزش و پرورش تهران

پارسا با اشاره به سه محور عدالت، کیفیت و هویت در آموزش و پرورش اظهار کرد: اگر شعار وزارت آموزش و پرورش عدالت، کیفیت و هویت است، باور ما این است که هر فرد باید به اندازه خودش و به سهم خودش، از مدرسه و کلاس درس گرفته تا اداره کل، برای تحقق این شعار نقش‌آفرینی کند.

وی درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه عدالت آموزشی گفت: در این زمینه از مدرسه البرز گرفته تا پویش جهاد علمی را راه‌اندازی کردیم و برخی مدارس توانمند که مدیران آن‌ها در همین جمع حضور دارند، به عنوان یک مسئولیت اجتماعی، برخی مدارس مناطق محروم را از نظر علمی همراهی و پشتیبانی می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران همچنین توسعه فردی و توانمندسازی را از الزامات ارتقای کیفیت آموزشی دانست و افزود: همه ما باور داریم که باید به توسعه فردی توجه کنیم. مدیر مدرسه در وهله نخست باید به توانمندسازی و توسعه فردی خودش توجه کند و پس از آن به توانمندسازی همکارانش بپردازد. ما نیز در اداره کل ابتدا باید توسعه فردی خودمان و سپس همکاران و بخش‌های مختلف را مورد توجه قرار دهیم تا کیفیت آموزشی به صورت همه‌جانبه محقق شود.

پارسا درباره محور هویت نیز گفت: هویت، یکی از شعارهای اصلی وزیر آموزش و پرورش است و در تهران نیز به این موضوع توجه شده است. اقدامی نمادین از سوی قاسمی، معاون پشتیبانی آموزش و پرورش شهر تهران، قابل ستایش بود. بدون اینکه ما در این زمینه دستوری بدهیم و با توجه به اینکه پیام وزیر آموزش و پرورش دریافت شده بود، در زمان ارسال تجهیزات به مدارس، پرچم جمهوری اسلامی ایران نیز همراه تجهیزات به همه مدارس ارسال شد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: سال گذشته نیز نقشه ایران چاپ و به اندازه مدارس در اختیار مناطق قرار گرفت. برای موضوع هویت نیز پیش‌بینی شدد، موضوع هویت در گذر از برنامه درسی را مورد توجه قرار گیرد که ما نیز آن را به صورت کتابچه درآوردیم و در اختیار همکاران قرار دادیم.

پارسا تاکید کرد: پیام توسعه عدالت آموزشی، توسعه کیفیت آموزشی و هویت را دریافت کرده‌ایم و حتماً تلاش خواهیم کرد به اندازه خودمان در این مسیر گام برداریم.