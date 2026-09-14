به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران،با بیان اینکه لایحه رایگان شدن مترو و اتوبوسرانی از فروردینماه به تصویب رسیده است، از بازخوردهای مثبت شهروندان ابراز رضایت کرد و گفت: مردم راضی بودند و توانستند حملونقل را راحتتر در اختیار داشته باشند.» وی همچنین به ناترازی بنزین اشاره کرد و افزود: «حملونقل عمومی رایگان در این شرایط، بار سنگینی را از دوش مصرف برداشته و به صرفهجویی بنزین کمک میکند.
نادعلی بر اهمیت اجتماعی این مصوبه تأکید کرد و گفت: گرانی بنزین موج اجتماعی منفی ایجاد میکند و گاهی با سوءاستفاده، قیمتها نابسامان بالا میرود. حملونقل عمومی میتواند نقطه اطمینان و آرامش برای مردم باشد و حتی کسانی که خودروی شخصی ندارند و از تاکسیهای اینترنتی استفاده میکنند، از افزایش قیمت بنزین متأثر میشوند؛ بنابراین رایگان بودن حملونقل، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
عضو شورای شهر در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به حضور فعال مدیریت شهری در دو جنگ اخیر گفت: «برخلاف جنگ هشتساله، پایتخت در خط مقدم بود و از همان لحظه اصابتها، نیروهای شهرداری در صحنه حضور داشتند و هیچیک از برنامههای شهرداری در دوران جنگ متوقف نشد؛ بزرگراهها، ایستگاههای مترو و حتی گلکاری و رنگآمیزی شهر انجام شد. تابآوری فقط ساخت پناهگاه نیست، بلکه تردد روان و شهری آرامشبخش نیز بخشی از آن است.
نادعلی همچنین از نهایی شدن مصوبه ساخت پناهگاه و جانپناه خبر داد و گفت: این مصوبه پس از بررسیهای دقیق در صحن علنی نهایی شده و شهرداری اجرای آن را آغاز کرده است.
سخنگوی شورای شهر درباره وضعیت بازسازی منازل و کسبوکارهای آسیبدیده گفت: بر اساس بازدیدهای مکرر از مناطق، اکثر قریب به اتفاق پروندهها بهصورت روان به مراحل اصلی خود رسیدهاند؛ هرچند برخی موارد مانند تجمیع ساختمانها یا اجرای قرارداد با پیمانکاران پیچیدگیهای خاص خود را دارد. در منطقه ۹ آسیبها بیشتر معطوف به کسبوکارهای کوچک، مغازهها و بافت فرسوده بود و جنس کار در شمال شهر متفاوت است. هر موردی که شهروندان به ما مراجعه کردهاند، با معاون محترم شهردار و قرارگاه سازندگی مطرح و توسط شهرداران مناطق پیگیری شده و موارد برطرف شده است؛ شورا نیز آماده رسیدگی به مسائل اعلامی مردم در این زمینه است.
علیرضا نادعلی در جمعبندی این گفتوگو با بیان اینکه تابآوری اجتماعی از گذر مدیریت شهری میگذرد، گفت: این را نه بهعنوان عضو شورا، بلکه بهعنوان یک شهروند تهرانی عرض میکنم که از شهردار تهران تا پاکبانان عزیز، هر آنچه در توان داشتند برای همراهی با مردم انجام دادند. اما معتقدم در تابآوری، چیزی از همه خدمات مهمتر است و آن نوع تفکر هر ایرانی است؛ مقاومت ابتدا در ذهن و قلب هر فرد حلول میکند و آرامش و صبر میآفریند و آنگاه خدماتی که ارائه میشود، قابل استفاده میشود. صبوری مردم، انتقادهای سازنده آنان و توجه ارکان مختلف حاکمیت به نکات مردم، دستبهدست هم میدهد تا تابآوری کامل شود.
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