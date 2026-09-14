انتصاب مخبر به عنوان نماینده ویژه در امور چین تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه اشتهاردی دستیار و رئیس دفتر محمد مخبر دستیار و مشاور مقام معظم رهبری در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی، اظهار کرد: انتصاب دکتر مخبر به عنوان نماینده ویژه در امور چین صحت ندارد.