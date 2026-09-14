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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

انتصاب مخبر به عنوان نماینده ویژه در امور چین تکذیب شد

انتصاب مخبر به عنوان نماینده ویژه در امور چین تکذیب شد

رئیس دفتر محمد مخبر اخبار و گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده مبنی بر انتصاب وی به عنوان نماینده ویژه در امور چین را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه اشتهاردی دستیار و رئیس دفتر محمد مخبر دستیار و مشاور مقام معظم رهبری در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی، اظهار کرد: انتصاب دکتر مخبر به عنوان نماینده ویژه در امور چین صحت ندارد.

انتصاب مخبر به عنوان نماینده در امور چین تکذیب شد

کد مطلب 6946740
رامین عبداله شاهی

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