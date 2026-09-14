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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

پیمان فلسفی از خبرگزاری مهر بازدید کرد

پیمان فلسفی از خبرگزاری مهر بازدید کرد

نماینده مردم تهران در مجلس، با حضور در خبرگزاری مهر، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این خبرگزاری، در گفتگویی مفصل به تشریح دیدگاه‌های خود درباره مهم‌ترین مسائل روز کشور پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر، روز یکشنبه ۲۲ شهریورماه با حضور در خبرگزاری مهر، از بخش‌های مختلف این خبرگزاری بازدید کرد.

پیمان فلسفی از خبرگزاری مهر بازدید کرد

فلسفی در جریان این بازدید، ضمن دیدار و گفتگو با مدیران و خبرنگاران خبرگزاری مهر، در گفتگویی مفصل، به تشریح دیدگاه‌های خود درباره مسائل اقتصادی کشور و راهکارهای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن پرداخت و به پرسش‌های مطرح‌شده در این زمینه پاسخ داد.

مشروح این گفتگو طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6946497
زهرا علیدادی

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