پیمان فلسفی از خبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر، روز یکشنبه ۲۲ شهریورماه با حضور در خبرگزاری مهر، از بخش‌های مختلف این خبرگزاری بازدید کرد.

فلسفی در جریان این بازدید، ضمن دیدار و گفتگو با مدیران و خبرنگاران خبرگزاری مهر، در گفتگویی مفصل، به تشریح دیدگاه‌های خود درباره مسائل اقتصادی کشور و راهکارهای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن پرداخت و به پرسش‌های مطرح‌شده در این زمینه پاسخ داد.

مشروح این گفتگو طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.