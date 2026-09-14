مدیریت اصولی پسماند اولویت محیط زیست زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی مشکینی صبح دوشنبه در جریان بازدید از واحدهای صنعتی شهرستانهای ابهر و خرمدره با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح پسماند اظهار کرد: مدیریت اصولی و بهداشتی پسماندها، بهویژه در محلهای دفن، یکی از اولویتهای اساسی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان در راستای حفظ سلامت عمومی و صیانت از منابع پایه زیستمحیطی است.
وی افزود: بیتوجهی به الزامات زیستمحیطی در فرآیند دفن پسماند میتواند زمینهساز بروز آلودگیهای مختلف و ایجاد آثار نامطلوب بر محیط زیست و سلامت جامعه شود، بنابراین لازم است شهرداریها و دستگاههای مسئول نسبت به رفع نواقص موجود و ارتقای شرایط سایتهای دفن اقدام جدی داشته باشند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط فنی و زیستمحیطی در سایتهای دفن زباله تصریح کرد: شهرداریها باید نسبت به بهسازی این سایتها، فنسکشی مناسب، کنترل و مدیریت شیرابه و پوششدهی بهموقع زبالهها اقدام کنند.
وی ادامه داد: اجرای این اقدامات میتواند نقش مهمی در جلوگیری از انتشار آلودگی، کاهش احتمال آلودگی خاک و منابع آب زیرزمینی، کنترل پراکنش پسماندها و همچنین کاهش انتشار بوی نامطبوع در اطراف محلهای دفن داشته باشد.
ابلاغ دستورالعملهای فنی برای رفع نواقص
موسوی مشکینی با بیان اینکه پایش و نظارت بر وضعیت سایتهای پسماند به صورت مستمر دنبال خواهد شد، گفت: در جریان این بازدیدها، وضعیت موجود مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و دستورالعملهای فنی لازم به مسئولان مربوطه ابلاغ شد.
وی افزود: مقرر شده است ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانهای مربوطه نیز با استمرار نظارتها، روند اجرای اقدامات اصلاحی را پیگیری کرده و نسبت به رفع نواقص شناساییشده اقدام کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان تأکید کرد: ساماندهی سایتهای دفن زباله نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاههای مسئول، بهویژه شهرداریها و مجموعههای مدیریت پسماند است و اقدامات اصلاحی باید با جدیت و در چارچوب ضوابط و الزامات زیستمحیطی دنبال شود.
در ادامه این بازدید، تیم کارشناسی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان ضمن بررسی وضعیت فعلی سایتهای پسماند در هیدج، صائینقلعه و خرمدره، راهکارهای عملیاتی لازم برای بهبود شرایط، مدیریت پایدار پسماند و کاهش آثار نامطلوب زیستمحیطی این محلها را ارائه کرد.
بر اساس این گزارش، استمرار پایشهای میدانی و پیگیری اجرای اقدامات اصلاحی از سوی ادارات شهرستانی، با هدف ارتقای وضعیت مدیریت پسماند، کاهش مخاطرات زیستمحیطی و جلوگیری از ایجاد آلودگی در مناطق پیرامونی سایتهای دفن زباله دنبال خواهد شد.
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