به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حاجبفرد ظهر دوشنبه در نشست مجمع سلامت شهرستان دیلم که با محوریت بررسی وضعیت سایت دفع پسماند شهری و پیامدهای بهداشتی آن برگزار شد، اظهار کرد: در موضوع سایت دفع پسماند، هدف اصلی برقراری رضایت عمومی و حفظ سلامت مردم است و باید از مخاطرات ناشی از آلودگی این سایت جلوگیری شود.
وی افزود: همه دستگاههای اجرایی مکلف هستند وظایف خود را در راستای حل مسئله سایت دفع پسماند دیلم با جدیت انجام دهند تا اقدامات انجامشده به نتایج مطلوب منجر شود.
معاون سیاسی فرماندار شهرستان دیلم ادامه داد: با انجام کار کارشناسی و طی یک بازه زمانی مشخص، جابهجایی اصولی سایت دفع پسماند شهری دیلم انجام خواهد شد.
ضرورت رعایت الزامات بهداشتی و زیستمحیطی در جانمایی محل دفع پسماند
رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز در این نشست با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح پسماند گفت: محل دفع پسماند شهری در شرایط فعلی میتواند منشأ ایجاد و انتشار آلودگیهای مختلف زیستمحیطی و بهداشتی باشد.
عیسی صفوی افزود: در صورت تداوم شرایط موجود، آلودگیهای ناشی از محل دفع پسماند میتواند محیط پیرامونی و در نهایت محدوده شهر را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات بهداشتی و زیستمحیطی در جانمایی محل دفع پسماند اظهار کرد: جانمایی محل دفع پسماند باید بر اساس ضوابط و الزامات بهداشتی و زیستمحیطی انجام شود و لازم است با همکاری دستگاههای متولی، موضوع جابهجایی سایت به نتیجه برسد.
صفوی اضافه کرد: در این رابطه طی ماههای آینده و با هماهنگی فرماندار شهرستان دیلم، مجمع سلامت شهرستان بار دیگر برگزار و وضعیت سایت دفع پسماند بررسی خواهد شد.
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