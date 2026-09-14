مرکز لیزر غیر مجاز در خمینی شهر پلمب شد

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر در پی کسب اطلاع از فعالیت غیر مجاز و بدون مجوز یک واحد مرکز لیزر موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از کسب اطلاعات لازم و انجام هماهنگی با مرجع قضائی به همراه کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان از مرکز مذکور بازدید کردند که در بررسی های تخصصی صورت گرفته مشخص شد متصدی این مرکز بدون داشتن مجوز و مدرک قانونی اقدام به درمان افراد با استفاده از دستگاه لیزر می کند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: با توجه به فعالیت غیر قانونی و بدون مجوز مرکز برابر دستور مرجع قضائی کلیه تجهیزات موجود توقیف و تحویل شبکه بهداشت و درمان شهرستان شده، مرکز پلمب و متصدی آن نیز به مرجع قضائی معرفی شد..

وی تاکید کرد: پلیس با کسانی که سلامت مردم را دچار مخاطره کنند برابر قانون برخورد می کند و از شهروندان هم می خواهیم هرگونه اطلاعات در این زمینه را از طریق تماس با شماره تلفن 110 اطلاع رسانی کنند.