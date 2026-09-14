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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

مرکز لیزر غیر مجاز در خمینی شهر پلمب شد

مرکز لیزر غیر مجاز در خمینی شهر پلمب شد

اصفهان _ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از پلمب یک واحد مرکز لیزر غیر مجاز توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر در پی کسب اطلاع از فعالیت غیر مجاز و بدون مجوز یک واحد مرکز لیزر موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از کسب اطلاعات لازم و انجام هماهنگی با مرجع قضائی به همراه کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان از مرکز مذکور بازدید کردند که در بررسی های تخصصی صورت گرفته مشخص شد متصدی این مرکز بدون داشتن مجوز و مدرک قانونی اقدام به درمان افراد با استفاده از دستگاه لیزر می کند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: با توجه به فعالیت غیر قانونی و بدون مجوز مرکز برابر دستور مرجع قضائی کلیه تجهیزات موجود توقیف و تحویل شبکه بهداشت و درمان شهرستان شده، مرکز پلمب و متصدی آن نیز به مرجع قضائی معرفی شد..

وی تاکید کرد: پلیس با کسانی که سلامت مردم را دچار مخاطره کنند برابر قانون برخورد می کند و از شهروندان هم می خواهیم هرگونه اطلاعات در این زمینه را از طریق تماس با شماره تلفن 110 اطلاع رسانی کنند.

کد مطلب 6946753

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