علیرضا وحیدزاده، در حاشیه نشست تشکل‌های مردم نهاد سازمان بهزیستی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت ۱۵ تشکل دارای مجوز در شرق استان کرمان گفت: ممکن است دستگاه‌های دیگری نیز مجوز صادر کرده باشند، اما بخش عمده‌ای از خدمات اجتماعی منطقه توسط این تشکل‌ها انجام می‌شود و در این شرایط خاص، به این نتیجه رسیده‌ایم که نمی‌توانیم تشکل‌ها را رها کنیم؛ چرا که هم آن‌ها تا به امروز بار بزرگی از دوش سازمان برداشته‌اند و هم ما در قبالشان مسئولیم.

وی افزود: هدف اصلی ما تجمیع تشکل‌ها، طراحی «خانه تشکل‌ها» در مناطق مختلف استان کرمان و ایجاد یک شخصیت حقوقی منسجم برای پیگیری مطالبات آن‌ها است و تلاش می‌کنیم با حمایت متقابل، مانع از تعطیلی یا آسیب دیدن حتی یک تشکل شویم، زیرا شکل‌گیری هر یک از آن‌ها حاصل زحمات فراوانی است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه ارتباط با تشکل‌ها بر اساس تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای کاری مشخص صورت می‌گیرد، تصریح کرد: تا این لحظه، بالای ۹۵ درصد فعالیت‌های تخصصی و میدانی سازمان بهزیستی توسط تشکل‌های غیردولتی از جمله نگهداری سالمندان، کودکان و ارائه خدمات خاص انجام می‌شود و این مجموعه‌ها بسیار عالی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وحیدزاده، با تأکید بر اینکه تشکل‌ها نماد جامعه مدنی و گواه رشد اجتماعی افراد جامعه هستند، خاطرنشان کرد: وظیفه دستگاه‌های دولتی صرفاً واگذاری کار نیست؛ بلکه باید جاده‌ صاف‌کن فعالیت‌های آن‌ها باشیم و موانع را از سر راهشان برداریم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات مرکز اوتیسم «گل مریم» و دغدغه‌های خانواده‌ها در شرق استان کرمان بیان کرد: فعالیت‌های واگذاری بهزیستی به دو دسته مراقبت‌های شبانه‌روزی و خدمات روزانه تقسیم می‌شود و ساختمان‌های دولتی موجود با اخذ مجوز از شورای نظارت استان، به‌صورت رایگان در اختیار مؤسسات شبانه‌روزی خیرخواهانه قرار گرفته است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان در ادامه با اشاره به حمایت‌های مالی سازمان افزود: یارانه‌ای بابت خدماتی که این مراکز ارائه می‌دهند پرداخت می‌کنیم، اما واقعیت این است که خانواده‌ها در این زمینه دغدغه و سختی زیادی دارند و تمام تلاش ما توسعه خدمات است.

وحیدزاده، البته حجم مبتلایان به اوتیسم لزوماً گسترش نیافته، بلکه آگاهی خانواده‌ها افزایش یافته و با مراجعه و غربالگری، کودکان خود را برای تشخیص می‌آورند و از خدمات سازمان بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان تصریح کرد: تلاش ما این است که چرخه خدمات را کامل کنیم و ایده آل ما این است که در صورت وجود ظرفیت، با اعطای مجوز و پیگیری‌های لازم حمایت‌های بیشتری داشته باشیم، اگرچه گاهی با محدودیت‌های تخصصی و زیرساختی مواجه ایم، اما افتخار ما این است که همیشه در کنار مردم و حامی توسعه خدمات باشیم.