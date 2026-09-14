توقیف پراید با راننده ۱۳ ساله در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار اظهار کرد: مأموران گشت پلیس راهور هنگام گشت‌زنی در بلوار دهه فجر، یک دستگاه پراید را برای بررسی مدارک متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد راننده خودرو پسربچه‌ای ۱۳ ساله است که خودرو توقیف و والدین این کودک به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس راهور استان یزد با هشدار نسبت به بی‌مبالاتی برخی خانواده‌ها گفت: قرار دادن خودرو در اختیار کودکان می‌تواند حوادث و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.