توقیف پراید با راننده ۱۳ ساله در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار اظهار کرد: مأموران گشت پلیس راهور هنگام گشتزنی در بلوار دهه فجر، یک دستگاه پراید را برای بررسی مدارک متوقف کردند.
وی افزود: در بررسیهای انجامشده مشخص شد راننده خودرو پسربچهای ۱۳ ساله است که خودرو توقیف و والدین این کودک به مراجع قضایی معرفی شدند.
رئیس پلیس راهور استان یزد با هشدار نسبت به بیمبالاتی برخی خانوادهها گفت: قرار دادن خودرو در اختیار کودکان میتواند حوادث و خسارتهای جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد.
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