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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

توقیف پراید با راننده ۱۳ ساله در یزد

توقیف پراید با راننده ۱۳ ساله در یزد

یزد - رئیس پلیس راهور استان یزد از توقیف یک دستگاه پراید با رانندگی پسر ۱۳ ساله در بلوار دهه فجر یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار اظهار کرد: مأموران گشت پلیس راهور هنگام گشت‌زنی در بلوار دهه فجر، یک دستگاه پراید را برای بررسی مدارک متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد راننده خودرو پسربچه‌ای ۱۳ ساله است که خودرو توقیف و والدین این کودک به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس راهور استان یزد با هشدار نسبت به بی‌مبالاتی برخی خانواده‌ها گفت: قرار دادن خودرو در اختیار کودکان می‌تواند حوادث و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

کد مطلب 6946805

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    نظرات

    • مجید IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      13 ساله چه جالب

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