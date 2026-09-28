توقیف خودروهای مخل نظم عمومی در مراسم عروسی میبد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، سیدمحمدابراهیم اقبالی اظهار کرد: در پی اعتراض عمومی و گزارشهای متعدد شهروندان ساکن بلوار نبیاکرم(ص) میبد درباره ایجاد مزاحمت و اخلال در تردد در جریان برخی مراسم عروسی، موضوع در دستور کار قضایی قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به گزارشهای واصله درباره ایجاد سر و صدا، بینظمی و سلب آسایش ساکنان منطقه، دستور شناسایی وسایل نقلیه متخلف و برخورد قانونی با رانندگان و افراد خاطی صادر شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میبد تصریح کرد: حفظ نظم و امنیت عمومی و صیانت از حقوق شهروندان از اولویتهای دستگاه قضایی است و با افرادی که با رفتارهای خارج از چارچوب قانون موجب سلب آسایش مردم یا اختلال در تردد عمومی شوند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
اقبالی از شهروندان خواست موارد ایجاد مزاحمت و اخلال در نظم عمومی را از طریق مراجع قانونی گزارش کنند تا موضوع بررسی و در صورت احراز تخلف یا جرم، اقدامات قانونی لازم انجام شود.
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