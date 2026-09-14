به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی ملایی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای شهر قم که با حضور مدیران و عوامل اورژانس 115 قم برگزار شد با اشاره به آموزههای قرآن کریم درباره ارزش والای نجات جان انسان اظهار کرد: خداوند متعال در آیه ۳۲ سوره مائده میفرماید هر کس انسانی را احیا کند، گویی همه مردم را احیا کرده است و این تعبیر نشاندهنده عظمت و جایگاه والای نجات جان انسان است.
وی ادامه داد: هنگامی که فردی برای نجات جان یک انسان اقدام میکند، در حقیقت کاری با ارزش و جایگاهی بسیار والا انجام داده است و این موضوع در آموزههای دینی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم افزود: نجات و هدایت انسانها جایگاهی دارد که میتوان عظمت آن را در نقش انبیای الهی و حضرات معصومین علیهمالسلام در مسیر نجات و هدایت انسانها مشاهده کرد و این نگاه، اهمیت خدمت به جان و زندگی انسان را به خوبی نشان میدهد.
ملایی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و نجات جان انسان باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: آموزههای دینی ما بر ارزش حیات انسان تأکید ویژه دارند و آیه شریفه سوره مائده نیز جایگاه این اقدام ارزشمند را به روشنی بیان کرده است.
وی در ادامه با گرامیداشت یاد شهدای اورژانس و آتشنشان تصریح کرد: باید از این شهدا که در عرصههای مختلف برای دفاع از مردم و نجات جان انسانها جان خود را فدا کردند، یاد کنیم و مقام آنان را ارج نهیم.
وی گفت: تلاش عوامل اورژانس ۱۱۵ در راستای نجات جان بیماران و بهبود سلامتی آنان در لحظات سوانح و اتفاقات ناگوار بسیار حایز اهمیت است و این امر نیازمند تخصص و صبوری لازم است.
ملایی همچنین یاد شهدای سلامت را گرامی داشت و بیان کرد: شهدای سلامت نیز در مسیر خدمت به مردم و حفظ جان انسانها تلاش کردند و یاد آنان در کنار دیگر شهدای عرصه ایثار و خدمت باید مورد توجه قرار گیرد.
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