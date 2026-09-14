۵ کاسب باانصاف شهر تنگ ارم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار ارم ظهر دوشنبه در این مراسم ضمن قدردانی از این کاسبان، از رعایت انصاف، قیمت‌گذاری مناسب، حسن خلق با مشتریان و پایبندی به اصول اخلاقی در کسب و کار آنان تقدیر کرد و آنان را الگویی شایسته برای سایر فعالان اقتصادی منطقه دانست.

سید حسین جعفری همچنین بر اهمیت نقش اصناف در آرامش روانی جامعه و اعتماد عمومی تأکید کرد و گفت: کاسبی که با انصاف و اخلاق رفتار می‌کند، در حقیقت در حال خدمت به جامعه و تقویت سرمایه اجتماعی است.

در این مراسم، از امید صفری، حاج غلامعلی محمدی، حاج غلامحسین یحیایی، یعقوب حیدری و جواد حیدری به عنوان کاسبان منصف و نمونه شهر تنگ ارم، با اهدای لوح تقدیر و هدیه تجلیل شد.

از زمان انتصاب بخشدار جدید بخش ارم، این رویکرد در دستور کار قرار گرفته است که در هر جلسه شورای اداری، از قهرمانان ملی و بین‌المللی رشته‌های مختلف ورزشی، نخبگان علمی و همچنین کاسبان منصف و نمونه منطقه که در حوزه اخلاق حرفه‌ای و خدمت به مردم سرآمد هستند، تجلیل و تقدیر به عمل آید.

این اقدام با هدف ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی، ترویج فرهنگ انصاف و اخلاق در کسب و کار، ایجاد انگیزه در میان اصناف و بازاریان، تقدیر از خدمتگزاران صادق به مردم و الگوسازی برای نسل جوان انجام می‌شود.



شایان ذکر است کاسبانی که در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفتند، بر اساس بررسی‌های انجام‌شده از سوی شورای اداری بخش و بر مبنای معیارهایی همچون انصاف در قیمت‌گذاری، رضایت‌مندی مشتریان، خوش‌حسابی، تعامل مناسب با مردم و پایبندی به قوانین صنفی انتخاب شده بودند.

