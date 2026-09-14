مهلت جدید ثبت نام و ویرایش اطلاعات آزمون پزشکی از لیسانس ۱۴۰۵ فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد: با توجه به اتمام مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی به پزشکی و درخواست های مکرر داوطلبان، فرصت مجد جهت ثبت نام جدید، ویرایش اطلاعات (به جز کد ملی) و ارسال مدارک ازساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۴ مهر تا ساعت ۱۳ ظهر روز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است.

با عنایت به اینکه به هیچ عنوان تمدید دیگری نخواهد بود؛ تأکید می شود با توجه به احتمال قطعی برق یا اختلال در شبکه اینترنت، داوطلبان ثبت نام را در ساعات اولیه انجام داده و به روز پایانی موکول نکنند.

داوطلبان به شرح زیر بعد از مطالعه کامل دفترچه راهنمای ثبت نام و اطلاعیه های قبلی و بعدی، می توانند نسبت به ثبت نام جدید یا ویرایش یا تکمیل مدارک در زمان یاد شده اقدام کنند:

۱) برای افرادی که موفق به ثبت نام و پرداخت هزینه نشده اند؛ مطابق با مصوبه هیئت وزیران، هزینه ثبت نام در مرحله تمدید، ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال مازاد بر هزینه ثبت نام اولیه مندرج در دفترچه راهنما است.

۲) افرادی که ثبت نام کرده اند و نیاز به تصحیح و ویرایش کلیه اطلاعات (به جز کد ملی) و مدارک خود یا ارسال مدارک جدید دارند.

۳) افرادی که هزینه ثبت نام را پرداخت کرده و از بانک مربوطه کد پیگیری پرداخت موفقیت آمیز را دریافت کرده اند، ولی به دلیل اتمام مهلت ثبت نام و یا دلایل دیگر، نتوانسته اند ثبت نام کنند؛ این افراد با وارد کردن کد ملی می توانند ثبت نام را انجام دهند.

توجه: در تمام مدت زمان ثبت نام، تصحیح و ویرایش کلیه اطلاعات ثبت شده (به جز کد ملی) امکانپذیر است.

تأکید می شود پس از اتمام ثبت نام نهایی و قبل از اتمام مهلت ثبت نام و ویرایش، از فرم ثبت نام پرینت گرفته شده و کلیه اطلاعات بررسی شود تا اگر اطلاعاتی که داوطلب نادرست وارد کرده، تصحیح شود.

بنابراین بعد از آخرین ویرایش، آخرین فرم ثبت نام نهایی که نهایی ترین تاریخ ویرایش در بالای آن درج شده به عنوان فرم ثبت نام داوطلب، ملاک عمل مرکز سنجش آموزش پزشکی است. تأکید می شود این فرم جهت ارائه در مواقع لزوم نگهداری شود.

در صورت ایجاد هر گونه تغییر در روند موجود و یا ابلاغ جدید، بلافاصله مراتب از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی بخش لیسانس به پزشکی، اطلاع رسانی خواهد شد.