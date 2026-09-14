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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

نخستین یادواره جامع شهدای رامسر برگزار می‌شود

نخستین یادواره جامع شهدای رامسر برگزار می‌شود

رامسر- فرمانده سپاه رامسر از برگزاری نخستین یادواره جامع ۲۸۸ شهید این شهرستان همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد.

سرهنگ مسعود رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری نخستین یادواره جامع شهدای این شهرستان اظهار کرد: طی سال‌های گذشته برنامه‌ها و یادواره‌های متعددی برای گرامیداشت شهدای رامسر در نقاط مختلف شهرستان برگزار شده است، اما تاکنون مراسمی که به صورت یکپارچه به یاد و نام تمامی ۲۸۸ شهید شهرستان اختصاص داشته باشد، برگزار نشده بود.

وی افزود: برگزاری این یادواره فرصتی برای ادای احترام به مقام والای شهدا، تکریم خانواده‌های معظم شهیدان و بازخوانی رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگانی است که در راه دفاع از کشور و ارزش‌های انقلاب اسلامی جان خود را فدا کردند.

فرمانده سپاه رامسر با بیان اینکه تلاش می‌شود این مراسم در شأن جایگاه شهدای شهرستان برگزار شود، گفت: حضور خانواده‌های معظم شهدا، مردم و اقشار مختلف جامعه در این برنامه مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم یادواره شهدای رامسر به بستری برای تبیین سیره و آرمان شهیدان تبدیل شود.

رضایی با تأکید بر اهمیت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های جدید ادامه داد: گرامیداشت شهدا نباید صرفاً به برگزاری برنامه‌های مناسبتی محدود شود، بلکه باید از ظرفیت این مراسم‌ها برای معرفی الگوهای فداکاری، مسئولیت‌پذیری و ایثار به نسل جوان استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، تبیین ابعاد مختلف زندگی و مجاهدت آنان و توجه به خانواده‌های معظم شهدا از جمله اهداف برگزاری این یادواره است.

فرمانده سپاه رامسر در پایان با اشاره به برگزاری این مراسم همزمان با هفته دفاع مقدس گفت: زمان، مکان و جزئیات برنامه‌های نخستین یادواره جامع ۲۸۸ شهید شهرستان رامسر در اطلاع‌رسانی‌های بعدی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6946877

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