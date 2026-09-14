سرهنگ مسعود رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری نخستین یادواره جامع شهدای این شهرستان اظهار کرد: طی سال‌های گذشته برنامه‌ها و یادواره‌های متعددی برای گرامیداشت شهدای رامسر در نقاط مختلف شهرستان برگزار شده است، اما تاکنون مراسمی که به صورت یکپارچه به یاد و نام تمامی ۲۸۸ شهید شهرستان اختصاص داشته باشد، برگزار نشده بود.

وی افزود: برگزاری این یادواره فرصتی برای ادای احترام به مقام والای شهدا، تکریم خانواده‌های معظم شهیدان و بازخوانی رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگانی است که در راه دفاع از کشور و ارزش‌های انقلاب اسلامی جان خود را فدا کردند.

فرمانده سپاه رامسر با بیان اینکه تلاش می‌شود این مراسم در شأن جایگاه شهدای شهرستان برگزار شود، گفت: حضور خانواده‌های معظم شهدا، مردم و اقشار مختلف جامعه در این برنامه مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم یادواره شهدای رامسر به بستری برای تبیین سیره و آرمان شهیدان تبدیل شود.

رضایی با تأکید بر اهمیت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های جدید ادامه داد: گرامیداشت شهدا نباید صرفاً به برگزاری برنامه‌های مناسبتی محدود شود، بلکه باید از ظرفیت این مراسم‌ها برای معرفی الگوهای فداکاری، مسئولیت‌پذیری و ایثار به نسل جوان استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، تبیین ابعاد مختلف زندگی و مجاهدت آنان و توجه به خانواده‌های معظم شهدا از جمله اهداف برگزاری این یادواره است.

فرمانده سپاه رامسر در پایان با اشاره به برگزاری این مراسم همزمان با هفته دفاع مقدس گفت: زمان، مکان و جزئیات برنامه‌های نخستین یادواره جامع ۲۸۸ شهید شهرستان رامسر در اطلاع‌رسانی‌های بعدی اعلام خواهد شد.