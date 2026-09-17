به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد خلیلی صبح پنجشنبه در نشست برنامه ریزی یادواره ۷۲ شهید شهرستان جم با یادآوری اینکه تمام داشتههای امروز ما مدیون خون شهداست، بر لزوم برگزاری باشکوه این کنگره تأکید کرد.
فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) شهرستان جم افزود: یادواره شهدای شهرستان جم، اسفندماه امسال با حضوری پرشور برگزار خواهد شد و سرکشی از خانوادههای ۷۲ شهید سرافراز شهرستان، در صدر اولویتها است.
وی از مجموعهای از اقدامات فرهنگی نوآورانه رونمایی کرد که نویدبخش حرکتی متمایز در سطح شهرستان است و گفت: تألیف کتاب جامع زندگینامه شهدا، تولید ۱۰ تلهفیلم و اثر پویانمایی از زندگی شهدا، تولید سرود اختصاصی شهدای جم (برای اولینبار)،۴ شب نمایش میدانی دفاع مقدس،برپایی نمایشگاه جامع فرهنگ جهاد و شهادت و برگزاری جشنواره علمی-هنری، خدمات مؤمنانه و ساخت المان شهدا از جمله این برنامه ها است.
در پایان این نشست احکام اعضای ستاد برگزاری کنگره توسط فرماندار و فرمانده سپاه اعطا شد.
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