یادواره ۲ شهید دانش آموز شهر دوراهک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی حسینی امام جمعه دیر صبح پنجشنبه در این آیین با بیان اینکه برترین سعادت‌ها شهادت در راه خداست گفت: شهدا با ریختن خون خود امنیت و آرامش را برای مردم فراهم کردند.

حسینی با بیان اینکه دانش آموزان آفریننده یادواره شهدا هستند، اظهار داشت: برگزاری یادواره شهدای دانش آموزی در مدارس، با محوریت و استفاده از ظرفیت های دانش‌آموزان، باعث گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه خواهد شد که این کار ارزشمند توسط آموزش و پرورش شهرستان دیر،قابل تقدیر و نسل جوان و جامعه را بیمه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه برگزاری یادواره شهدا، نوعی مقابله با جنگ نرم دشمنان بوده و آنان را از انجام اهداف شومشان باز می‌دارد، افزود: امروز که دشمن با جنگ نرم قصد دارد مغز جوان ما را یا با اعتیاد، هرزگی و یا کمرنگ‌کردن ارزش‌ها به تسخیر درآورد باید فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به خوبی تبیین و ترویج شود.

امام جمعه دیر با بیان اینکه برگزاری یادواره برای شهدا کمترین ادای دین به شهدا و خانواده های آنهاست، تصریح کرد: سیانت از اسلام و ارزش‌هایی که شهدا بخاطر انها جان خود را فدا کردند تا امروز ما در امنیت کامل اهداف نظام و انقلاب را پیش ببریم کمترین خواسته و توقع خانواده های شهدا از ما است.

حسینی، تکریم خانواده شهدا را به معنای پاسداری از خون شهیدان برشمرد و گفت: باید مراقب نیرنگ‌ها و تحرکات دشمن در فضای مجازی و در جنگ نرم دشمن باشیم چرا که غفلت در این راه ما را با مشل مواجه خواهد کرد.

امام جمعه دیر با بیان اینکه هر کس به جامعه بشریت خدمت می‌کند باید مورد احترام باشد، گفت: در میان تمام کسانی که به بشریت خدمت کرده‌اند، هیچ کس به پای شهید نمی‌رسد چرا که شهدا از تمامی هستی خود گذشتند تا مملکت و انقلاب ما در معرض خطر قرار نگیرد و ناموس ما در معرض تجاوز بیگانه نباشد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان دیر نیز در این آیین گفت: یکی از اهداف اداره آموزش و پرورش برگزاری یادواره شهدای دانش آموز و شهدای فرهنگی در سراسر شهرستان دیر، و در مدارس است.

اسماعیل مختارزاده، هدف از برگزاری این مراسم را شناخت نسل جوان و دانش اموزان از فداکاری‌های شهدا دانست و اظهار داشت: برگزاری یادواره‌های شهدا وزنده نگه‌داشتن یاد شهیدان عزیز کشورمان یکی از راه‌هایی است که می‌تواند نسل جوان را بافرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی بیشتر آشنا کند.

مختارزاده افزود: آموزش و پرورش شهرستان دیر در زمینه پاسداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز توجه ویژه ای داشته است و تا پایان سال در۱۱ آموزشگاه شهرستان دیر یادواره شهدای دانش آموز برگزار می‌شود.

مدیر دبیرستان شهید رجایی شهر دوراهک نیز در این آیین با بیان اینکه شهدای ما آگاهانه راه خود را انتخاب و با خدا معامله کردند اظهار داشت: برگزاری یادواره شهدا می‌تواند در تأثیرگذاری دینی و مذهبی بر روح و روان جوانان و نوجوانان بسیار تاثیر گذار باشد و آنان را در برابر توطئه‌های شوم دشمنان بیمه کند.

عباس میرزایی گفت: آزادی، استقلال و امنیت امروز ما به واسطه ایثارگری و فداکاری مردم ولایت‌مدار است و انقلاب ما بدون خون شهدا به پیروزی نمی رسید.